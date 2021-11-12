自購莫德納122.61萬劑今到貨！　第十二批BNT疫苗92.66萬劑也來了

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，第九批採購Moderna疫苗122.61萬劑，已於臺北時間11月12日凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定當日晚間抵達桃園國際機場。另外，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第十二批BNT疫苗92.66萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，目前共計到貨953.61萬劑。

我國採購之Moderna疫苗目前共有494.13萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108.31萬劑、第八批10月8日113.21萬劑，以及本批122.61萬劑。抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨953.61萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑、第九批10月28日90.21萬劑、第十批10月29日91.03萬劑、第十一批11月5日87.17萬劑，以及本批92.66萬劑。本批疫苗效期至2022年3月9日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。