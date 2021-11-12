愛國者飛彈官除夕留守瘋狂開趴　自拍傳女兵IG遭重懲翻盤結果曝

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

負責南台灣空防戰備第一線的屏東愛國者飛彈連徐姓中尉副排長，去年農曆除夕夜留守期間，竟在營內寢室開趴飲酒作樂，荒唐行徑被曝光後，徐姓中尉遭軍方汰除，徐不滿處分過重，提起行政訴訟請求恢復原職，高雄高等行政法院審理後認為軍方的處分並無違誤，駁回徐姓中尉之訴，可上訴。

判決指出，徐姓中尉是屏東大聖東營區的空軍防空暨飛彈指揮部愛國者飛彈連的副排長，去年1月24日農曆除夕夜當天，他邀約4男2女共6名官士兵，到徐姓中尉的寢室內玩撲克牌及飲酒作樂，狂歡跳舞，以智慧型手機拍攝影片上傳吳姓女兵的個人社群平台（IG）上。

林姓中尉的荒唐行徑在媒體曝光後引發軒然大波，軍方調查後認定林的脫序行為屬實，徐姓中尉先被記2大過調離現職，同年3月，防空指揮部再依志願役考評具體作法，經人評會表決同意徐不適服現役，處分他同年4月1日退伍生效。

由於徐姓中尉是軍校畢業，被處分退伍不但丟掉鐵飯碗，更因任官未滿服役年限，還要賠錢給國家，他認為處分過重，不符合比例原則，於是提起行政訴訟，請求回復國防部空軍司令部的職務。

法院審理時，軍方指出，徐姓中尉身為領導幹部法紀觀念淡薄，成為連上士官兵不良示範，若讓他續留，不僅影響部隊領導統御威信，更不利於部隊整體素質風氣提升，甚恐有影響軍事任務目的、危害國防安全之虞，故決議原告不適任軍職退伍。

法官審理後認同軍方決議和說法，認為軍方祭出的處分在行政法上並無違誤，因此駁回徐男之訴，可上訴。