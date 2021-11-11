朱立倫開始切割公投議題？　民進黨分析：他領導統御明顯衰弱

▲朱立倫到立法院出席國民黨團黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

面對1218公投，本來主張「四個同意」的國民黨，內部不同調影響下，國民黨主席朱立倫立場也隨之變動。民進黨幕僚觀察，朱立倫行事風格有別於以往，變得更偏激，其領導能力已不如2016年，獲得藍營黨內認同。

對於年底的四項公投，朱立倫本來主張「四個同意」，但近來黨內出現不同聲音，加上地方諸侯都不願直接表態的影響下，開始就核四跟藻礁議題進行切割，強調這兩案非國民黨所提，是民團所拋出。

對此，民進黨幕僚觀察，2021年回任黨主席的朱立倫，相較於2016年的朱立倫，可以感覺出明顯劣化，行事風格有別於過往，如今變得更偏激，為了迎合極端支持者的口味，對於已經澄清的事實，持續造謠抹黑。

他舉例，好比朱立倫到今天還在扯總統蔡英文的學歷，政經學院祝賀校友總統當選的新聞稿還掛在官方網站上，難道朱立倫看不懂？難到他留美的學歷是用雞腿換的？

民進黨幕僚表示，朱立倫的領導統御能力也明顯衰弱，他在公投議題上，本來喊出四個同意的立場，卻遭到黨內反彈，甚至冷淡以對。他說，好比重啟核四案，被新北市長侯友宜反對，連宜蘭縣長林姿妙、台中縣長盧秀燕、黨內明星立委蔣萬安等人，也紛紛跳出來表達不同意的意見。

在反美豬公投案，民進黨幕僚說，朱立倫重要的國安外交幕僚、國民黨國際部副主任黃裕鈞在訪問時坦承，國民黨強推反美豬公投確實會影響台美貿易；而苗栗國民黨立委陳超明日前在立法院總質詢時，也認同國民黨公投立場變來變去的說法。

在三接遷離案方面，民進黨幕僚說，因為提出此公投的團體主張三接應遷建到台北港或台中港，遭到國民黨執政的新北市政府和台中市政府打槍反對，三接遷離議題，雖國民黨主張同意，但其地方首長卻遲遲不肯表態。

總體而言，民進黨幕僚分析，國民黨本來的四個同意，因為黨內出現異音，讓朱立倫的態度有所轉變，從四個同意退縮到兩個同意，電視說明會又臨陣脫逃，導致本來要辦1218場宣講活動，但遲遲動不起來，迫使他必須到立院黨團拜託立委支持，顯見他的領導能力大不如2016年。