　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「青村集市」明起可用888元換1000元！　合照打卡牆再抽iphone

▲▼「青村集市」12日起開跑。（圖／水保局提供）

▲水保局指出，只要與現場指定打卡牆合照，有機會獲得iPhone12。（圖／水保局提供）

記者許展溢／台北報導

水保局結合五倍券、農遊券等振興措施，今（11日）指出，自明天起連續4個週末，號召全國各地不同領域的農村青年接續舉辦「青村集市」活動，同時配合推出新台幣888元換千元園遊券，及打卡抽iPhone活動。


水保局說明， 11月12日（五）至14日（日）結合大專生洄游農村競賽頒獎典禮，青村集市將在台北「華山1914文化創意產業園區」西一館熱鬧開市；11月20日（六）至21日（日）配合「淼垚众-水保60巡迴展」轉戰高雄「國立科學工藝博物館」追風廣場；11月27日（六）到28日（日）移師台北車站大廳，12月4日（六）、5日（日）與「大專院校農村實踐共創成果發表會」一起回到科工館，跨域南北兩大都會區，來自全國各地農村的青年夥伴相約要在「青村集市」示最引以自豪的家鄉味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水保局指出，優惠滿點、買越多賺越多的「青村集市」集市現場服務台都可使用農遊券兌換現金園遊券，抽中農遊券的朋友在都會區就能買到農村優質好產品的大好機會，無論是用五倍券、農遊券或是現金，只要合計滿新台幣888元就能兌換千元現金園遊券，每日現量300組，讓現金越滾越大。另外，只要與現場指定打卡牆合照，上傳「農村好讚」臉書粉絲團，有機會獲得「iPhone12」、「威秀影城電影票」等超值贈品。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
瑪莎3惡少「只有1人被起底」　網揭關鍵：應該喬好了
24歲男網紅娶「348億女富豪」　網：不知該羨慕誰
「雙11神卡」達人最推這3張　無腦賺回饋！
「新身分證」宣示主權！許維恩羞喊：我是王太太
陳時中疑室內抽菸！董氏基金會發聲明了
瑪莎3惡少「淨水器二代」喊沒動手！　母鞠躬道歉
3惡少圍毆「只能告1個」　男大生媽怒了：我傻眼
百桂食品徵才「月薪驚呆」　網洗版：員工努力讓老闆換車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中遭爆室內吸菸　國健署檢視嗨歌影片「憑這點無法開罰」

按一鍵就GG了！消防員推「超神APP」惡煞剋星：不用說話警察就來

瑪莎惡少母下跪道歉「突噴1句話」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

航空業雙11特惠來了！華航機票享9折　最多省7500再送免費改票

瑪莎3惡少圍毆「只有1人被起底」　網揭1關鍵傻眼：應該喬好了

陳時中疑室內抽菸！董氏基金會電話被打爆　急發聲明：違規就該罰

「青村集市」明起可用888元換1000元！　合照打卡牆再抽iphone

男友1場合不幫剝蝦！她嘆「好像沒很喜歡我」　網全傻眼：根本神隊友

增7人打疫苗後死亡！4例AZ、3例莫德納　他打高端第二劑面癱

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

陳時中遭爆室內吸菸　國健署檢視嗨歌影片「憑這點無法開罰」

按一鍵就GG了！消防員推「超神APP」惡煞剋星：不用說話警察就來

瑪莎惡少母下跪道歉「突噴1句話」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

航空業雙11特惠來了！華航機票享9折　最多省7500再送免費改票

瑪莎3惡少圍毆「只有1人被起底」　網揭1關鍵傻眼：應該喬好了

陳時中疑室內抽菸！董氏基金會電話被打爆　急發聲明：違規就該罰

「青村集市」明起可用888元換1000元！　合照打卡牆再抽iphone

男友1場合不幫剝蝦！她嘆「好像沒很喜歡我」　網全傻眼：根本神隊友

增7人打疫苗後死亡！4例AZ、3例莫德納　他打高端第二劑面癱

陳時中遭爆室內吸菸　國健署檢視嗨歌影片「憑這點無法開罰」

按一鍵就GG了！消防員推「超神APP」惡煞剋星：不用說話警察就來

布林肯挺台　陸：罔顧事實違背國際法理

瑪莎惡少母下跪道歉「突噴1句話」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

李易自掏腰包入主《食尚玩家》　老婆六月盼外景越多越好

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

快訊／八里資收場「怪手輾過人」　女傷重昏迷送醫搶救中

詹皇、AD稱他是「微波爐」　蒙克替補轟27分：要幹掉面前所有人

航空業雙11特惠來了！華航機票享9折　最多省7500再送免費改票

即日起開放1700個移工專案引進床位　首批印尼移工最快下周抵台

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

陳時中嗨唱旁「美女身份」曝光

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

「車上有棍子」　網秒懂惡少家教

40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」愣了

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

深夜規模6.6地震全台有感！氣象局曝「遠地震央」

陳時中唱歌爆新片！前晚餐會再度「脫罩開金嗓」　同業也傻眼

3煞毆昏男大生　醫：台中開車注意2點

今晨最低6.8℃　7縣市低溫特報

北台灣下探6度！到周末清晨更冷

瑪莎拉蒂惡少爸3句護兒　網全傻眼

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

更多熱門

相關新聞

用五倍券逛洋蔥園遊會　支持馨生人手作商品

用五倍券逛洋蔥園遊會　支持馨生人手作商品

新冠肺炎疫情下，各行各業受到衝擊！犯保士林分會在明（12日）下午3時，將在士林地檢署1樓大廳，舉辦小型園遊會，向社會大眾介紹馨生人商品，藉由振興加碼活動設計，鼓勵馨生人推出五倍券優惠方案，以彌補受疫情影響造成的損失，並邀請犯保總會邢泰釗董事長、士林地檢署繆卓然檢察長與犯保士林分會李魁相主委等人共襄盛舉。

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

通路拚雙11！加碼iPhone 13降價1110元　全通路最低入手價2萬4790元

通路拚雙11！加碼iPhone 13降價1110元　全通路最低入手價2萬4790元

SOGO百貨：振興五倍券業績拚15億　餐飲名店改裝人氣旺

SOGO百貨：振興五倍券業績拚15億　餐飲名店改裝人氣旺

雙11終極優惠懶人包！0元清空購物車

雙11終極優惠懶人包！0元清空購物車

關鍵字：

水保局五倍券農遊券振興青村集市農村青年888元園遊券iPhone電影票

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面