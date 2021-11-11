「青村集市」明起可用888元換1000元！　合照打卡牆再抽iphone

▲水保局指出，只要與現場指定打卡牆合照，有機會獲得iPhone12。（圖／水保局提供）

記者許展溢／台北報導

水保局結合五倍券、農遊券等振興措施，今（11日）指出，自明天起連續4個週末，號召全國各地不同領域的農村青年接續舉辦「青村集市」活動，同時配合推出新台幣888元換千元園遊券，及打卡抽iPhone活動。



水保局說明， 11月12日（五）至14日（日）結合大專生洄游農村競賽頒獎典禮，青村集市將在台北「華山1914文化創意產業園區」西一館熱鬧開市；11月20日（六）至21日（日）配合「淼垚众-水保60巡迴展」轉戰高雄「國立科學工藝博物館」追風廣場；11月27日（六）到28日（日）移師台北車站大廳，12月4日（六）、5日（日）與「大專院校農村實踐共創成果發表會」一起回到科工館，跨域南北兩大都會區，來自全國各地農村的青年夥伴相約要在「青村集市」示最引以自豪的家鄉味。

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水保局指出，優惠滿點、買越多賺越多的「青村集市」集市現場服務台都可使用農遊券兌換現金園遊券，抽中農遊券的朋友在都會區就能買到農村優質好產品的大好機會，無論是用五倍券、農遊券或是現金，只要合計滿新台幣888元就能兌換千元現金園遊券，每日現量300組，讓現金越滾越大。另外，只要與現場指定打卡牆合照，上傳「農村好讚」臉書粉絲團，有機會獲得「iPhone12」、「威秀影城電影票」等超值贈品。