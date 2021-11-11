「他平常不會這樣！」瑪莎拉蒂惡少爸3句護兒　網全看傻眼

▲瑪莎拉蒂3煞打人案，惡少張敦量張父出面道歉。（圖／記者陳煥丞攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台中瑪莎拉蒂惡少張敦量日前和友人外出，因一名宋姓男大生擦撞到他的車子，竟和友人狂歐對方到顱內出血。張男父親今（11）日出面，12分鐘記者會鞠躬了9次、說了5次對不起，不過提到兒子時強調「不是富二代」、「平常不會這樣」，自認為是對小孩管教太嚴格才會造成叛逆，這些說法遭網友撻伐。

張父表示，「我們為人父母的相當心力交瘁，他平常不會這樣，可能是成長過程中我對他們太嚴格，造成他的行為，這是我的不對，希望能有機會讓我彌補，我想我會改變我的方式去跟他溝通，希望可以給我機會跟受害者致意，就像他以前在公司上班，如果沒有準時，我就會責罵他，我在檢討是不是這樣太嚴格，我們不會溺愛孩子。」此外，張父也表示，兒子不是富二代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張敦量父親受訪時哽咽、泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

在12分32秒的記者會中，張父總共鞠躬了9次，說了5次對不起、8次抱歉。此外，被問到「為什麼今天只有爸爸出面？」他則說，因為媽媽已經心力交瘁起不來，非常難過，為人父母的他們都很難過，且事件爆發至今，他都還沒與兒子連絡。

對此網友不買單，直言父親言談間明顯是在護航兒子，「老實講一聽就知道沒有悔意」、「高人指點很會喔」、「管教嚴格造成叛逆，這什麼邏輯」、「這種爸爸真的不意外」、「兒子闖那麼多次禍，演的啦」、「太嚴格？這已經接近鬼話了。」