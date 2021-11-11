快訊／第14輪疫苗今起預約、脫罩唱歌爭議　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/11）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。第14輪疫苗提供AZ、莫德納、BNT三大疫苗給5類對象，今起開放預約；另陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌影片昨日在網路瘋傳，他昨晚緊急澄清，是去年6月、非疫情警戒期間，不過後續還有其它影片流出，相關狀況預期記者會中說明。

針對影片爭議，陳時中昨深夜發出聲明，網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

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至於第14輪疫苗，提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週。

一、 符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

二、 預約分流時程：

(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。

(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、 施打時程：11月13日至11月24日。