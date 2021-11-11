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虎豹潭6死！國家級警報將納「山區暴雨」　最快明年梅雨季上架

▲鄭明典表示國家級警報將納入山區遊憩區。（圖／記者許維寧攝）

▲鄭明典表示國家級警報將納入山區遊憩區。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

今年10月雙溪虎豹潭發生6死意外，由於台灣溪流短、山區河道窄，山區暴雨使支流匯聚成洪峰的時間非常短。立法院交通委員會今（11/11）進行預算審議，中央氣象局於111年度預算提案中爭取，將比照地震預警方式，若山區集水區發生暴雨時，將針對在山區、集水區附近活動民眾發布PWS細胞簡訊。

中央氣象局111年度預算提案中指出，今年10月間虎豹潭發生6人落水意外，由於山區發生暴雨時到達洪峰時間非常短，因此氣象局欲比照地震預警，當上游集水區發生暴雨時，將針對山區附近民眾、集水區活動民眾以及鄰近的警察機關發送警報簡訊。以此示警。

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氣象局局長鄭明典於會後受訪時表示，目前針對地震、天氣狀況已經設有區域警示功能，如大雷雨即時等。有鑒於虎豹潭憾事，氣象局預定，當山區出現暴雨時將發布PWS細胞簡訊提醒民眾。

氣象局預報中心主任呂國臣則說，現行當氣象局發布大雷雨即時預警時，代表當地可能會致災，目前規定為時雨量超過100毫米就會發布大雷雨即時。屆時PWS納入山區可以劃定通知區域，當雨量達到預期時就會發布，相關發布標準目前還在研議。

鄭明典也說，該系統和現行通用的大雷雨即時相同，但預計會針對山區大雨好發區、遊客較多的山區景點示警，至於哪些地點可能入列，目前正在跟觀光局協商，預計最快明年梅雨季五至六月間就會上線。屆時區域內民眾可透過手機接受警示，也會同步發布給同區域的警察局、消防局。

鄭明典表示，屆時簡訊相關文字細節還在擬定，不希望太頻繁發送，但希望可確實預警。

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