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這4生肖「越冷財運越旺」！第2名一路燒到月底　口袋賺飽飽

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。（圖／免費圖庫pakutaso）▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。（示意圖／記者孫于珊攝）▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／取自免費圖庫Pikrepo）

▲你也在「越冷財運越旺」的榜單中嗎？（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

受到東北季風增強影響，自昨（8）日白天開始，氣溫如溜滑梯般一路下滑，至入夜最低溫只剩14度，週三前都能明顯感覺到寒意，讓人提不起勁。命理專家小孟老師點名有4個生肖「越冷財運越好」，可以藉此買張彩券碰碰運氣，或是憑直覺買股票。上榜的第2名生肖財運更是一路從月中延續到月底，讓人好羨慕。

4個生肖運勢正旺，越冷財運越好：

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第4名：屬兔
屬兔人在8號後有機會因為投資買賣房地產，賺進不少錢；若想投注買彩券或股票，就靠著直覺去買吧！好運到有很大機率能賺錢。

第3名：屬狗
本週屬狗的人就是幸運星，在環境不佳的現在，賺錢機會本來就不多，偏偏屬狗的人有很大機率能遇到「這些機會」，可能來自身邊朋友介紹的門路，也可能是路上就看到或想到賺錢方法，無論哪一種，都是機遇財，可遇不可求。

歐陽妮妮外套發現200算什麼？　他在牛仔褲找到「一堆小朋友」（圖／翻攝爆廢公社）

▲屬羊的人財運一路旺到月底，滿滿財富掉進口袋。（示意圖／翻攝爆廢公社）

第2名：屬羊
屬羊的人財運可從月中一路旺到月底，好運會落在正財上，只要用心經營本業，別好高鶩遠，一點一滴實實在在的努力，滿滿的財富就會落進口袋裡。

第1名：屬猴
屬猴的人本週可說是脫胎換骨，過去的不順遂會隨時間灰飛煙滅，不僅是人緣魅力指數攀升，身邊好事也會陸續發生，就連財運也是最棒的。工作上加薪機率飆高，上司主管對你的印象開始好轉，同事、朋友也會慢慢向你靠攏，賺錢的機會、撿便宜的優惠，在這個月可說是輕而易舉，收入增加、支出減少，投資獲利及帳戶資額都將水漲船高。

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