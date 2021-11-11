　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天「北台灣下探6°C」　到周末清晨更冷！天氣時程表出爐

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日清晨各地天氣寒冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

東北季風持續影響，今日全台各地氣溫偏低，氣象粉專表示，受到輻射冷卻影響，今日平地最低溫出現在苗栗造橋的6.6度，北部空曠平地清晨低溫平均6到8度，且即刻起至周末假日的清晨均有可能出現短暫低溫，清晨更冷，中午更暖，將導致溫差加大。

天氣即時預報在臉書上貼文表示，冷高壓目前位於「浙江」，逐漸往東移動、出海，本次冷空氣最強的時間也將告一段落。不過，由於高壓中心相當接近臺灣，加上乾空氣籠罩、風速略有減弱，種種因素導致「輻射冷卻」作用明顯，多數地區紛紛創下入秋以來最低溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日北部空曠平地清晨低溫平均6到8度，桃園、新竹、苗栗地區都出現相當低的溫度，其中苗栗造橋最低溫僅6.6度。而中部平地，低溫普遍也在12到13度，感受上相當冷。

▲▼入冬以來首波冷氣團南下，全台溫度急速下降，街上行人機車騎士無不搬出冬裝來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲受輻射冷卻影響，北台灣空曠平地出現6度低溫。（圖／記者湯興漢攝）

即刻起至周末假日需注意清晨短暫低溫，隨著冷高壓出海，冷空氣強度雖略減，但輻射冷卻接力，會使「清晨更冷，中午更暖，溫差加大」。

今日乾空氣籠罩，全台撥雲見日，迎風面也幾乎無降雨。明天開始到周日，東部逐漸轉雨，且水氣略增，迎風面東部、基隆北海岸、大台北東側稍有雨；其餘地區仍好天氣。

另外，未來7到10天大致上也都是北風、微弱冷空氣影響，不過強度沒有本次來得強，只是仍需注意日夜溫差。臉書粉專台灣颱風論壇指出，今日凌晨2:50台北測站測得14度，本次冷空氣強度達到大陸冷氣團等級，為40年來最早的一次。

天氣時程表：

▍即刻～週末假日：注意「清晨」短暫低溫
▍週四(11日)：乾空氣籠罩，全台撥雲見日，迎風面也幾乎「無」降雨。
▍週五(12日)~週日(14日)：水氣略增，迎風面「東部、基隆北海岸、大台北東側」稍有雨；其餘地區，仍好天氣。

►熱賣27年的香水超好聞

ET快訊
傳奇占星女王病逝！曾開妓院「靠六星占術」爆紅
瑪莎惡少爸稱「有去醫院」！宋媽嗆：事發5天沒聯絡
快訊／瑪莎惡少爸媽「11:20至台中榮總」！親向男大生道歉
陳時中唱歌喝酒片瘋傳！　她傻眼：吊兒啷噹的感覺
瑪莎惡少爸12分鐘「鞠躬9次、道歉13次」：我很羞愧
快訊／單親媽勒死兒女自稱「99分媽媽」　逃死改判無期
快訊／男大生母打臉瑪莎惡少爸！ 「社會應對這種人0容忍」
下探6°C「這時間點更冷」！天氣時程表出爐
快訊／瑪莎惡少爸曝「妻心力交瘁」：她起不來！
快訊／瑪莎惡少爸喊「兒不是富二代」！　嘆：可能管教太嚴
快訊／瑪莎惡少父曝兒買車錢來源　「妻付頭期、兒分期」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

虎豹潭6死！國家級警報將納「山區暴雨」　最快明年梅雨季上架

雙11終極優惠懶人包！0元清空購物車、iPhone 13這樣買現賺3千元

打日贈疫苗卻不認小黃卡！專家曝2關鍵：同步開放才真如臨大敵

快訊／第14輪疫苗今起預約、脫罩唱歌爭議　陳時中14:00說明

大學分科測驗級距是否修改現爭議　教長：改變前做充分溝通

防疫旅館「燈號查詢」今天上線　可查12／25至明年初空房

瑪莎拉蒂3煞暴打男大生　醫曝「在台中開車注意2件事」

全球氣候評比台灣人口變2000萬！　環保署長：我行我素

台北今晨13.9度！鄭明典認定達「冷氣團」等級　創39年最早襲台紀錄

今天「北台灣下探6°C」　到周末清晨更冷！天氣時程表出爐

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

虎豹潭6死！國家級警報將納「山區暴雨」　最快明年梅雨季上架

雙11終極優惠懶人包！0元清空購物車、iPhone 13這樣買現賺3千元

打日贈疫苗卻不認小黃卡！專家曝2關鍵：同步開放才真如臨大敵

快訊／第14輪疫苗今起預約、脫罩唱歌爭議　陳時中14:00說明

大學分科測驗級距是否修改現爭議　教長：改變前做充分溝通

防疫旅館「燈號查詢」今天上線　可查12／25至明年初空房

瑪莎拉蒂3煞暴打男大生　醫曝「在台中開車注意2件事」

全球氣候評比台灣人口變2000萬！　環保署長：我行我素

台北今晨13.9度！鄭明典認定達「冷氣團」等級　創39年最早襲台紀錄

今天「北台灣下探6°C」　到周末清晨更冷！天氣時程表出爐

瑪莎拉蒂姐「叫余偉過來」偵結　警：全市6名yu wei均不認識車主　

楓港海邊垂釣「車卡樹樁陷沙灘」　警call吊車、怪手救援

住飯店「每人只要925元」！免費吃早餐、搭摩天輪　坐高鐵還能打65折

酸顏寬恒「專業是里長」　律師：路燈有亮、被顏董請客就滿足？

日本傳奇「占星女王」病逝享壽83歲！曾開妓院「靠六星占術」爆紅

陳時中「防疫新生活」脫罩歡唱　朱學恒秀歌詞酸：演技可得奧斯卡

權威醫學期刊踢爆「輝瑞疫苗研究造假」　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

上班穿5種NG單品　很能幹也會被說很懶散

偏頭痛狂吃止痛藥　醫師：小心「報復性頭痛」

騰訊淨利罕見衰退　馬化騰眼光轉向「元宇宙」

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

深夜規模6.6地震全台有感！氣象局曝「遠地震央」

陳時中唱歌爆新片！前晚餐會再度「脫罩開金嗓」　同業也傻眼

今晨最低6.8℃　7縣市低溫特報

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

北台灣下探6度！到周末清晨更冷

第14輪423萬人今起雙軌預約　7項QA一次看

LINE免費貼圖來了！　限時25款快下載

快訊／蝦皮購物「信用卡大當機」！網友崩潰了

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

更多熱門

相關新聞

明早剩12°C　周五回暖又轉雨

明早剩12°C　周五回暖又轉雨

東北季風持續影響，今日各地天氣涼冷，今明兩日天氣趨於穩定、雲量減少，有利於「輻射冷卻」發生，今晚到明晨中北部空曠地區可能出現12度以下低溫，周五開始溫度將緩慢回升，不過屆時水氣也會增加，周末到下周中北部降雨機率都較高。

雪山降初雪　登山客嗨翻

雪山降初雪　登山客嗨翻

最冷時刻將至！明晨各地低溫出爐

最冷時刻將至！明晨各地低溫出爐

網購卸妝油廣東直送哈爾濱 買家到貨一看傻眼：怎麼全都是雪

網購卸妝油廣東直送哈爾濱 買家到貨一看傻眼：怎麼全都是雪

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

關鍵字：

低溫下雨下雪

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

富二代傷人！Google重新歸類家族食品廠：台灣的棒球場

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

陳時中無罩喝酒高歌　身旁白衣男身分驚人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面