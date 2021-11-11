今天「北台灣下探6°C」　到周末清晨更冷！天氣時程表出爐

▲今日清晨各地天氣寒冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

東北季風持續影響，今日全台各地氣溫偏低，氣象粉專表示，受到輻射冷卻影響，今日平地最低溫出現在苗栗造橋的6.6度，北部空曠平地清晨低溫平均6到8度，且即刻起至周末假日的清晨均有可能出現短暫低溫，清晨更冷，中午更暖，將導致溫差加大。

天氣即時預報在臉書上貼文表示，冷高壓目前位於「浙江」，逐漸往東移動、出海，本次冷空氣最強的時間也將告一段落。不過，由於高壓中心相當接近臺灣，加上乾空氣籠罩、風速略有減弱，種種因素導致「輻射冷卻」作用明顯，多數地區紛紛創下入秋以來最低溫。

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今日北部空曠平地清晨低溫平均6到8度，桃園、新竹、苗栗地區都出現相當低的溫度，其中苗栗造橋最低溫僅6.6度。而中部平地，低溫普遍也在12到13度，感受上相當冷。

▲受輻射冷卻影響，北台灣空曠平地出現6度低溫。（圖／記者湯興漢攝）

即刻起至周末假日需注意清晨短暫低溫，隨著冷高壓出海，冷空氣強度雖略減，但輻射冷卻接力，會使「清晨更冷，中午更暖，溫差加大」。

今日乾空氣籠罩，全台撥雲見日，迎風面也幾乎無降雨。明天開始到周日，東部逐漸轉雨，且水氣略增，迎風面東部、基隆北海岸、大台北東側稍有雨；其餘地區仍好天氣。

另外，未來7到10天大致上也都是北風、微弱冷空氣影響，不過強度沒有本次來得強，只是仍需注意日夜溫差。臉書粉專台灣颱風論壇指出，今日凌晨2:50台北測站測得14度，本次冷空氣強度達到大陸冷氣團等級，為40年來最早的一次。

天氣時程表：

▍即刻～週末假日：注意「清晨」短暫低溫

▍週四(11日)：乾空氣籠罩，全台撥雲見日，迎風面也幾乎「無」降雨。

▍週五(12日)~週日(14日)：水氣略增，迎風面「東部、基隆北海岸、大台北東側」稍有雨；其餘地區，仍好天氣。