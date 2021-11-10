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明早最冷！冷空氣＋「1大魔王」夾擊剩12°C　這天回暖又轉雨

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

東北季風持續影響，今日各地天氣涼冷，今明兩日天氣趨於穩定、雲量減少，有利於「輻射冷卻」發生，今晚到明晨中北部空曠地區可能出現12度以下低溫，周五開始溫度將緩慢回升，不過屆時水氣也會增加，周末到下周中北部降雨機率都較高。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文中指出，中高層雲雨在今日下半天東移遠離，接著影響台灣的是較乾的冷空氣，今明兩日天氣趨於穩定，，雲層散開也有利於輻射冷卻發生，所以今晚到明天清晨在中北部空曠地區不排除有比12度更低的溫度發生機會。

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▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲各地早晚天氣最冷，中南部留意日夜溫差大。（圖／記者林敬旻攝）

不過明晚到周五華南上空可能又會被雲區覆蓋，中北部雲量增多，周五下半天到周六水氣漸增，北部、東半部降雨機率提高，周日降雨更明顯，中部以北到東北部、東部都有出現短暫陣雨的可能性，降雨時間較長，尤以山區雨勢最明顯，類似天氣將維持到下周二。

氣象局預報員徐仲毅表示，今天下半天水氣減少，天氣逐漸轉乾，要特別注意的是明日清晨受到輻射冷卻影響，將是此波冷空氣影響期間最冷的時間點，中部以北、東北部14度，南部、花東17到18度，近山區、空曠地區可能再更冷1到2度。

今日下半天到明日各地多雲到晴，東半部有零星雨勢，周五開始水氣增加，東半部、北部降雨機率提高，周六北部、中部山區、東半部下雨狀況較為明顯，周日冷空氣結束影響，氣溫會明顯上升。另外雖然溫度條件不佳，但仍不排除3500公尺以上高山有下雪機率。

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