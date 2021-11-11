小擦撞竟下重手！瑪莎拉蒂3煞前科累累　聲押理由曝光

▲瑪莎拉蒂惡煞到案，動手打人的張敦量。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

因不滿行車擦撞，動手將宋姓大學生重毆致顱內出血、顱底骨折的瑪莎拉蒂車主、彰化知名食品廠二代張敦量與陳姓、李姓友人等10日被警方拘提到案。全案經檢察官訊問後，認為張男等涉嫌殺人未遂、傷害以及強制等罪嫌，且有事實足認有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

地檢署指出，張男、李男及陳男在11 月7 日凌晨，在台中市西屯區台灣大道3 段路上，因行車糾紛，涉嫌殺人未遂一案，地檢署主動分案，並由重大刑案專組檢察官負責偵辦，認被告張男等3 人分別涉嫌殺人未遂等罪嫌重大，依刑事訴訟法第76 條逕行拘提之規定，指揮司法警察於10日下午5點多，拘提張男等3 人到案。

全案經檢察官調查訊問後，認被告張男等3 人分別涉犯刑法第271 條第2 項、第1 項殺人未遂、第277 條第1 項傷害、第304條第1 項強制等罪嫌，其中有所犯為最輕本刑5 年以上有期徒刑之罪，且有事實足認有串證及逃亡之虞；另張男等3 人，先前分別有多次傷害等犯行，顯見被告等3 人，有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

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