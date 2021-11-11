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全台每年3億杯咖啡的幕後推手！Cophi首次對外展店　Geisha藝伎豆成饕客朝聖目標

▲▼cophi,康是美,精品咖啡。（圖／cophi提供）

▲熟悉世界六大咖啡產區的Cophi團隊，尤以咖啡原鄉「衣索比亞」為專業，首次展店於店內提供曾被Forbes評為「世界十大昂貴咖啡」之一的「Geisha（藝伎咖啡）」。（圖／Cophi提供，下同）

消費中心／高雄報導

現代人每天一杯咖啡，超商、連鎖咖啡店密度高，尤其是上班族幾乎人手一杯，但你知道你手上這杯咖啡，可能都是出自於同一個專業的咖啡鑑定師團隊嗎？超商咖啡幕後推手「Cophi」從選豆、制定咖啡出杯SOP、人員教育等皆有完整且系統性的教育，對咖啡消費趨勢的深度了解加上輔導店家的專業，成為不少連鎖品牌的咖啡顧問，更累計出每年3億杯的出杯量，平均每5杯就有一杯出自Cophi。日前Cophi首度展店，從幕後轉幕前、專攻精品咖啡，尤其提供多品種的「Geisha（藝伎咖啡豆）」，堪稱咖啡迷心目中夢幻逸品，以相對平易近人的價格讓更多人品味到Geisha的迷人魅力。

▲▼ 康是美 。（圖／品牌提供）

▲Cophi團隊本次在康是美門市限定精選提供不少獲獎無數的知名產區藝伎咖啡豆，另有團隊自選的精品Geisha，少量批次更珍貴。

Cophi首次對外展店進駐「統一集團優質生活館」，並在康是美內打造以「精品咖啡」為定位的Cophi咖啡館，現場展售由Cophi咖啡團隊精選出的10餘款世界各地精品咖啡豆，其中不少豆款於台灣數量極少，並特別增設精品咖啡中的精品「Geisha」專區，珍稀的藝伎豆大大滿足咖啡迷們的味蕾。Cophi團隊表示：「Geisha品種有很多，培育的地區跟風土都會造成些微口感差異，而Cophi團隊首次以該品牌名稱正式與大家見面，除Geisha外也提供各種產區的精品咖啡豆供消費者選購，主要希望可以讓消費者喝到更多元的精品咖啡。」

之所以以「精品咖啡」為定位，Cophi團隊也是根據國際趨勢與台灣消費者的觀察所定，「台灣消費者偏好的口味其實也跟著國際趨勢在走，十多年前大多偏好較濃郁的風味，帶有烘焙的煙燻味及苦味，現在更強調層次感及『回甘』的尾韻，而近年『精品咖啡豆』知名度大開，由於可以喝到各產區不同的在地風味，也讓更多消費者願意接觸精品咖啡。」精品咖啡中又以Geisha為「精品中的精品」，除了知名度高、產量稀少，價格也較一般咖啡昂貴，不過對於消費者來說，「有別於日常口味，能品味世界多元的精品咖啡，絕對是件有價值且美好的事情」。

▲▼cophi,康是美,精品咖啡。（圖／cophi提供）

▲Cophi為統一集團優質生活館 康是美量身訂製「陽光莓果特調」，使用衣索比亞日曬精品咖啡為基底，加入法國進口莓果果露調和，夢幻粉橘色系是視覺與味覺的雙重饗宴。

Cophi身為專業咖啡顧問，實務經驗也相當豐富，因為熟悉不同客層對於咖啡的需求，也曾協助不少店家及品牌規劃高效率且精準的咖啡出杯流程，不僅提供由專業的咖啡鑑定師挑選的咖啡豆，更以多年經驗輔導店家，讓消費者有美好舒適的咖啡消費體驗，此次展店，現場也設有限量貴賓席位，提供現煮的精品咖啡，在精緻舒適的空間內瀰漫濃濃咖啡香，給你高質感的咖啡享受，吸引不少咖啡迷專程前來朝聖。

統一集團旗下品牌眾多，首次打造的全台首間統一集團優質生活館位於高雄市鳳山區，有近百家品牌進駐，從美麗、健康、餐飲、休閒、娛樂等多元面向創新整合體驗，成為消費者心目中最潮最好買的首選，連走進康是美買生活用品都可以感受到舒適高級的氛圍，採買完還能來杯精品咖啡，咖啡迷更可現場選購喜歡的精品咖啡豆回家沖煮，一條龍滿足你的所有需求，不用到百貨公司就能享有百貨等級的服務。

現代消費者越來越幸福，購物不只買東西還要買體驗、買質感，更要來杯精品咖啡，享受滿滿儀式感！好想體驗Cophi咖啡的迷人之處，但又無法說走就走？沒關係，現在到康是美線上購物平台就能購買Cophi咖啡豆，即使無法親自到現場，在家裡也能擁有滿滿幸福感，線上購買一鍵送到家還能延長享受，讓家中瀰漫Cophi的精品咖啡香氣就趁現在。

【Cophi精品咖啡豆】康是美網購：
https://shop.cosmed.com.tw/v2/official/SalePageCategory/401908?sortMode=Curator

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