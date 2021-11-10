山寨美津濃眼鏡全台熱銷！知名進口商大賺黑心錢　1.2萬件假貨曝

記者陳雕文／新北報導

台北市一間知名眼鏡代理進口商，自2018年起，從大陸批了大量的山寨版MIZUNO（美津濃）眼鏡，再對外宣稱為MIZUNO在台代理商，銷售到全台各大眼鏡行，侵權市值至少700萬元！警方蒐證多日，於今年4月至該進口商公司搜索，查扣1萬2千多件山寨眼鏡，全案依違反商標法送辦。

▲山寨眼鏡流入台灣，警方查扣相關商品，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，MIZUNO是日本最大的體育用品及運動服裝製造商，在臺灣經營有35年之久，日前發現台灣市面上大量陳列販售盜用MIZUNO品牌的眼鏡商品，日本總公司發現，台灣市面上廣泛流通自己沒有授權的眼鏡，今年1月遞狀至臺北地檢署提告，警方成立專案小組，向上朔源找到進口商的陸姓負責人。

陸男聲稱公司為MIZUNO的在台代理商，但警方深入追查發現，陸男從大陸批發眼鏡，每副再以1000元批給眼鏡行，而眼鏡行則以3000至4500元不等販賣給消費者。

警方經歷3個月的蒐證，今年4月28日持搜索票至陸男位於台北大安區登記的進口公司執行搜索，現場查扣仿冒的MIZUNO眼鏡及相關商品等證物達1萬2000件，全案依違反商標法送辦。

警方表示，依據我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。另若標榜商品為原廠、正品等而販售，使民眾誤信為正品而購買，亦可能觸犯詐欺等罪嫌。

保安警察第二總隊刑事警察大隊呼籲，民眾於選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障；至於全國的眼鏡業者，須隨時多加確認所販售之眼鏡品牌為合法授權之產品，如非授權請預防性下架，以免觸法。