疫情趨緩天氣冷酒攤變多　埔里警「半小時抓4起酒駕」破紀錄

▲冬令進補時節到，埔里警強力取締嚴防酒後駕車（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

近來疫情趨緩，各類餐飲店均已開放內用，加上時序入冬天氣漸轉涼冷，民眾聚餐飲酒機會大增，為防制酒後駕車而引發之交通事故，埔里警方近日針對轄內各路口及多時段規劃取締酒駕勤務，主動攔查取締各類酒後駕車案件，竟創下30分鐘內就取締4件、一晚達6件酒駕案的分局紀錄。

埔里警分局指出，最近天氣變冷，民眾赴餐廳餐加的「酒攤」明顯增多，因此特別針對清晨宿醉、午宴及晚宴飲酒等不同時段，積極規劃取締酒駕勤務，經加強執法力度後，創下了出勤30分鐘就攔查取締4件、一個晚上就攔查取締6件酒後駕車的紀錄。

埔里分局提醒，汽機車駕駛人經測試檢定後，酒精濃度超過規定標準即違反《道路交通管理處罰條例》，最高可處9萬元罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣駕照，酒測值超過0.25毫克另將依公共危險罪送辦。

埔里分局強調，將持續貫徹酒駕零容忍政策，規劃轄區各重要路口設路檢勤務，強力取締；分局長胡淑淨亦呼籲民眾「酒後不開車、開車不喝酒」，聚餐飲酒後應搭大眾交通工具，店家也應協助通知計程車及代駕服務，千萬不要存有僥倖心理。

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