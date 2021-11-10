日曬房員工「藏針孔手錶」偷拍裸女9個月！被逮喊：不熟才拍

▲日曬房劉姓男員工偷拍女客，今被依妨害秘密罪嫌起訴。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

台北市西門町某健身房的日曬房2020年9月19日爆出，一名劉姓男員工使用裝有針孔的手錶，偷拍女性顧客的裸體，受害者至少6人。事後約有15名女子對劉男提告，而劉男到案坦承犯行，還表示自己沒有偷拍所有人，若是遇到不熟的顧客，才會偷拍。台北地檢署偵結全案，今依妨害秘密罪嫌，將劉男起訴。

回顧整起事件，一名陳姓女子於臉書「爆料公社」發文指出，自己與呂姓女友人約好到日曬房使用日曬機，當天她先抵達，在外面和劉姓男員工聊天，隨後進入1號房使用機器，沒想到15分鐘後有員警上門，呂女這才從日曬機2號房出來說「裡面好像有偷拍手錶」，而劉男立馬辯稱是客人遺留，將會配合調查，並安撫她們。

陳女說，她在等待員警蒐證期間非常驚慌，想到曾去過該店6、7次，且都會在牆上的掛鉤發現手錶，當初以為是上一位客人遺漏，並沒想太多，印象中曾看過黑色款式，與這次發現的咖啡色不同。

事後劉男不斷私訊向陳女道歉，表示自己9月才買錶偷拍，陳女是他的朋友，一般人不會想做偷拍朋友的事，愧疚感已讓他3天吃不下飯，願意用100萬私下和解，「拜託我現在真的好痛苦。」

員警鑑定手錶後，發現共有上百個檔案，且拍攝到劉男橋角度的畫面，並能推測拍攝時間是從2019年底至2020年9月19日，依妨害秘密罪嫌移送北檢偵辦。全案曝光後，共有15名女子因懷疑自己遭偷拍，接續對劉男提出告訴。

劉男到案坦承犯行，但他表示，自己不會偷拍所有人，若遇到不熟的才會偷拍，自己熟識的學員則不會偷拍。檢方勘驗影片後，與15名提告者比對證詞，確認有10人被識別出身分，今偵結全案， 依妨害秘密罪嫌，將劉男起訴。另外，劉男於此事件後，已遭開除。

▼劉男當時私訊陳女道歉。