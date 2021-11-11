起底瑪莎拉蒂惡少！擔任老爸公司「行銷經理」　YT影片曝光被灌爆

記者莊智勝／台中報導

台中一名18歲的宋姓男大生7日凌晨開車不慎擦撞瑪莎拉蒂，竟遭到富二代張敦量出拳爆打，目前顱內出血、昏迷指數7，仍在加護病房與死神拔河中。事後張男遭到起底，家業在彰化經營知名食品廠「百桂食品」，且張還在廠內擔任行銷經理一職，YT推銷影片被挖出後瞬間遭到網友灌爆。

▲富二代張敦量在百桂食品中擔任行銷經理一職。（圖／翻攝YouTube）

警方調查，宋姓男大生6日晚間參加教會活動，7日凌晨開車送同學回家，行經台灣大道與河南路口時，因從快車道切換慢車道不慎，與後側瑪莎拉蒂發生擦撞；當時喝醉酒、坐在副駕駛座的張男怒不可遏，與駕駛李男、後座的陳姓友人將宋姓男大生強押下車，並持鋁棒威嚇、出拳痛毆，導致宋男當場濺血重傷，送醫時已顱內出血、顱底骨折，昏迷指數7，現仍在加護病房搶救中。

事後打人的張男被起底，是彰化的富二代，家中經營知名食品廠「百桂食品」，主要生產堅果、米果等食品，工廠佔地逾百坪，投資資本額逾千萬元，家境十分優渥；而當天遭到擦撞的瑪莎拉蒂名車，則是登記在張男母親的名下。

台中市警方10日晚間宣布逮捕涉案張、李、陳3主嫌，並將3人聲押，但惡煞誇張行徑引起全台民眾憤慨，身分陸續遭起底，張男本人臉書、及百桂食品官方臉書遭到網友灌爆而緊急關閉，食品廠Google評論更被狂洗1星負評。

▲惡煞張敦量遭警方逮捕，當初酒後手持鋁棒逞凶的煞氣全無。（圖／記者白珈陽攝）

隨後還有網友發現，百桂食品公司2019年曾在YT上傳銷售影片，當時張男出任行銷經理一職，手拿麥克風介紹自家產品禮盒，穩健台風與清晰的口條，令人難以想像影片中人就是惡劣的「富二代惡少」。在影片遭網友挖出後，下方留言區也引起大批網友出征，紛紛留言痛批「自家小孩如此良莠不齊，產品能好到哪裡去」、「吃的很健康，打人不會累」、「貴公司工廠可以增設一條產線，改做鋁棒了！」

▼宋姓男大生目前仍在加護病房搶救中。（圖／記者游瓊華攝）