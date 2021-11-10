鹽酸外洩污染新竹關西水坑溪　邱顯智籲專管排廢水、工廠遷移

▲邱顯智呼籲公開水質監測資訊。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

為要求新竹縣政府調查水源上游工業廢水污染，民團發起「我們要喝乾淨水」地方性公投將在12月18日投票，時代力量立委邱顯智10日上午舉行記者會質疑，上周五新竹縣水坑溪又發生水質異常導致魚蝦暴斃事件，後確認肇因為當地科技公司鹽酸管路破裂外洩，呼籲主管機關公開放流水自動連續監測資訊，考慮專管排廢水的可行性。

邱顯智和民團今天上午舉行「新竹縣關西水坑溪遭鹽酸外洩，終結水污染居民要用乾淨水」記者會，質疑上周五傍晚新竹縣關西鎮鳳山溪支流水坑溪發生水質異常、溪流裡魚蝦暴斃的情況，環保局調查後，確認是經營導線架生產、蝕刻及電鍍等事業的利汎科技公司鹽酸管路破裂外洩所致。

邱顯智說明，過去這一兩年來，利汎公司曾經因為廢水處理設施管線及處理單元配置不符合水污染許可證內容，以及排放廢水化學需氧量過高、重金屬銅及銀超過限值等情況，數度違反水污染防治法而遭裁罰，要求相關機關要拿出具體作為，保護鄉親的用水和環境安全。

關西鎮鄉土文化協會理事羅功奇表示，關西鎮是全台知名的長壽之鄉，百歲人瑞就11位，近年來工廠日益增加，將廢水排放於溪流的事件越來越頻繁，已經嚴重影響民生用水安全及生活品質，地方政府對於多次違規廠商無法做出有效的懲處，也沒有從嚴審查控管的手段，讓業者有恃無恐，希望在這在這美麗的山巔水湄所設置的污染性工廠能夠遷廠，讓民眾能夠安心的用水，讓長壽之鄉能夠繼續保持下去。

對此，行政院環境保護署北區環境督察大隊李美慧隊長說明，針對利汎事件，已積極和在地政府和居民做交流，相關的狀況都有掌握，應該從嚴處置和改善的地方都會持續追蹤，也會要求地方政府履行中央法規。

邱顯智則呼籲，在現行法之下，希望主管機關能夠落實水污染防治查證工作，特別是污水處理設施，是否符合事業所有的製程所需，同時，也希望主管機關能公開放流水自動連續監測資訊，而到了中長期，與其將污染的可能性委由事業自行處理廢水，機關應該進一步考慮專管專排廢水的可行性，甚至專案輔導工廠遷移。