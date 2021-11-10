入境日本不用小黃卡！日語老師：我打高端一樣可以去

▲日本航空為東京國際機場工作人員接種疫苗。（示意圖／達志影像）



記者崔子柔／綜合報導

知名日本語老師周若珍近日提到，許多人疑問要打什麼疫苗才能入境日本，不過實際上入境日本不需要疫苗接種證明，「我打高端一樣可以入境」。

周若珍6日在臉書粉專「なるみの楽しい日本語教室」發文表示，許多網友問及日本有沒有規定要打什麼疫苗才能入境，事實上不管有沒有打疫苗，只要帶著有效簽證及72小時內PCR檢測陰性證明，就可以入境日本。

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「我打高端一樣可以入境，請大家切勿理會不實謠言」，周若珍分享，每個人入境時都要做唾液檢查，須採檢一定的唾液量至試管內，「我大約吐了三、四口就夠了，從頭到尾花不到一分鐘」。

周若珍提到，她轉頭看老公發現他才採集不到一半，最後時間久到工作人員紛紛圍觀關切，「聽說按摩一下扁桃腺的部位有助唾液分泌唷」、「可以試著打呵欠看看」、「想像你在刷牙看看」，也有工作人員透露，有些父母會因為要做這項採檢，事先在家讓孩子進行特訓。

日本政府8日公布開放商務與留學生簽證，只要完整接種過2劑疫苗（AZ、BNT、Moderna），就可以將14天隔離縮短為3天。不過，承認的名單中不見台灣，換言之，我國國民入境日本，仍須隔離14天。