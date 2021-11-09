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聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

▲台南地檢署、台南市警五分及台電台南區營業處共同合作破獲竊電詐欺集團，許墩貴處長（左）特拜會洪頂力分局長，頒發感謝狀與致贈禮品，感謝警方對竊電案件的重視與遏阻犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署、台南市警五分及台電台南區營業處共同合作破獲竊電詐欺集團，許墩貴處長（左）特拜會洪頂力分局長，頒發感謝狀與致贈禮品，感謝警方對竊電案件的重視與遏阻犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局，2021年10月25日，偵破以許姓嫌犯為首的竊電詐欺集團，台電台南區營業處為表示謝意，許墩貴處長9日特前往五分局拜會洪頂力分局長，頒發感謝狀與致贈禮品，感謝警方對竊電案件的重視，遏止違規用電行為，降低全民損失，也期待未來雙方持續合作、打擊不法。

許墩貴處長表示，自2020年起，第五分局即與台南地檢署及台南區處密切配合，三方合力查緝，破獲百餘位違規用電戶、追回上千萬元違規電費。2021年雙方繼續合作，鎖定該竊電集團的犯案地點，相繼查獲台南、高雄、鳳山、屏東等地區違規用電案。

▲台南地檢署、台南市警五分及台電台南區營業處共同合作破獲竊電詐欺集團，許墩貴處長（左）特拜會洪頂力分局長，頒發感謝狀與致贈禮品，感謝警方對竊電案件的重視與遏阻犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電台南區處呼籲民眾，坊間常有不肖業者假借各種名義推銷「節電裝置」，並竄改電表齒輪、加裝電子零件、遙控器或電容器等不法方式後收取費用，民眾切勿貪圖一時利益，導致違規用電行為。除了面臨刑法竊盜、詐欺罪，需另再負擔一筆追償電費。節約用電應從養成良好用電習慣做起，如隨手關燈、汰換老舊耗電家電、選用節能燈具，和拔除長期閒置電器的插頭等正確節電方式。

許墩貴處長提醒，近年來違規用電盛行，除竊電集團外，比特幣挖礦猖獗，嚴重危害電力損耗。若民眾發現住家附近有疑似竊電情況，如牆壁發熱、出現噪音熱氣等，請儘速向警政機關或台電（客服專線1911）檢舉，共同維護用電安全及民眾用電權益。

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