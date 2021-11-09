醫酸即期AZ是「快臭酸陽春麵」！陳時中不認：沒有過期問題

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

近期到貨效期到月底的AZ頻傳爭議，有醫師開酸即期疫苗是快臭酸的陽春麵，也有醫師認為採購疫苗不能當網購，想退貨就退貨。對此，今指揮中心強調，「沒有說誰是陽春麵、誰是牛肉麵」，都是保護人的疫苗，認為疫苗沒有所謂即期品的問題。

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，因是11/30到期的即期品，引發外界關注。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，現在趕快讓大家吃牛肉麵（指BNT疫苗）啦，「不此之圖，卻是一直叫大家繼續吃陽春麵（指AZ疫苗），是有事嗎？而且是快要臭酸的陽春麵。」

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不過台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇說，「還真的當國際疫苗採購是網購，想退貨就退貨喔？」衛福部屏東醫院心臟血管外科醫師吳欣岱則感嘆，公眾人物有時候一句話出去造成的效果，臨床醫療人員要喊破喉嚨才能抵銷。

對於兩造說法，指揮中心指揮官陳時中認為，國際研究每種疫苗都有不同保護力，但因為在不同實驗室做，無法直接拿來比較，且疫苗也不是只有一種中和抗體，還有其他免疫性在，所以很難比較，「沒有說誰是陽春麵、誰是牛肉麵」，都是保護人的疫苗。

陳時中也說明，疫苗沒有所謂即期品的問題，只是有效期限較短，購買疫苗要看國內有沒有需要、打不打得完，現在開放183萬人接種第二劑就有需要在，根據經驗過往預約施打的也有7成，所以基本上有需要也能夠用掉，沒有過期問題。