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天冷就手腕腫痛、拇指卡卡...這是類風溼關節炎？5招緩解

▲▼手機,線上申請,動動手指。（圖／Unsplash）

▲長期使用手機可能導致肌腱滑膜發炎。（圖／Unsplash）

出處／康健雜誌　文／謝佳君

司機駕駛吳先生52歲，休閒時喜歡玩平板或手機遊戲。最近氣溫驟降，有天早晨起床要拿牙刷時，突然發現右手中指握不起來，即使勉強握起後就卡住；右手要拿東西時，拇指也常常感到無力，手腕附近越來越疼痛。

從事清潔工作的劉女士也有類似困擾，由於工作需要，經常需要雙手出力，容易感到手痠痛；最近天氣冷，早上起床時症狀更是明顯，手指僵硬無力，過一陣子才能慢慢活動，工作起來更是疼痛不堪，常常忍痛含淚完成。

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不少患者碰到伴隨天氣轉變出現的僵硬疼痛時，往往會直接聯想到免疫系統疾病如類風濕性關節炎；但其實上述兩位病患都是肌腱滑膜發炎，包括俗稱的「扳機指」和「媽媽手」，典型症狀是晨僵，但稍微活動一下又會好一點，尤其天氣冷的時候更明顯

冬天這類病人會增加2~3成，只要是經常使用活動到手部或手掌，都很容易壓迫到肌腱，引起肌腱炎，像是廚師、打高爾夫球、網球、攀岩、甚至愛玩電動的人。

扳機指v.s.媽媽手


【扳機指】：手指與手掌交接處可以按到筋結突出，按下去會很酸痛

【媽媽手】：拇指靠近手腕處輕按就會非常疼痛，尤其用力抓握時，疼痛更加劇。

這類發炎性症狀的病人通常夜晚或睡覺時更疼痛，因為長時間不動，發炎物質堆積，「好比一池水，裡面有很多髒東西，如果整晚都沒有動，髒東西都積在那裡，症狀很容易變得更明顯。」假使天氣冷、不活動，也會更明顯。

此外，天氣冷會使血液循環變差、血管收縮，尤其末梢血管細小、收縮更明顯，無法把引起刺激、疼痛的蛋白質等代謝物質有效帶走，導致僵硬、疼痛更加劇，必須稍微動一下，症狀才會比較緩解、舒服。

急性期五招緩解


在治療上，則根據急性期和緩解期（亞急性期），有不同的處置方式。急性期是病灶處明顯紅腫熱痛；緩解期則症狀已緩和許多。以下為急性期的治療方式：

1.多休息／保護患部：雖然肌腱炎的患者必須適度活動患者，但不宜活動過度，恐會讓症狀更嚴重，最好的方式還是多休息。以「媽媽手」為例，也可以使用副木或肌貼，固定拇指橈側，避免工作時使用到拇指，讓發炎的肌腱適度休息。

（媽媽手症狀發作時要多休息，也可以使用護具，避免使用到拇指。圖片來源 / 蔡曜鍵提供）


2.針灸：可以在病灶處的疼痛點或筋結點針灸，達到消腫、止痛、緩解緊繃的效用，通常還會配合陽谿穴、列缺穴、外關穴及手三里穴合併治療。而且因為用的是小號的針灸針，能降低針灸的疼痛感。

3.按壓取代熱敷、按摩：有些人在急性疼痛時會熱敷及按摩，但蔡曜鍵並不建議這麼做。因為熱敷只是讓肌肉產生抑制疼痛的物質，暫時感到舒服，但之後發炎會更嚴重；按摩也可能讓附近沒有發炎的組織一起發炎，導致腫脹加劇。

比較好的方式是針對痛點做「加壓─放鬆」，按壓10~20秒後再放鬆，重複2~3次。因為局部加壓會強迫該部位血液向外擴，壓力放開時，血液會瞬間流入加壓的痛點，帶走造成疼痛的物質。既可以得到按摩的效果，又不會有按摩過度的副作用，而按完後會有輕微脹痛的感覺，屬於正常現象，休息3-5分鐘即可。

雖然現在醫界對於冰敷的作用存在爭議，假使發炎、紅腫熱痛的情況很嚴重，還是可以稍微冰敷，目的是減少傷害持續擴大，並不是減少發炎，但仍需視病灶的情況來決定。如果過度冰敷、隨著溫度降低，血液循環變差，也可能導致症狀更嚴重。

（扳機指急性期時，可以針對痛點加壓。圖片來源 / 謝佳君）

（媽媽手的症狀發作時，也可以做加壓的動作。圖片來源 / 謝佳君）


4.用藥：例如抗發炎藥物，消炎止痛。

5.復健：如電療、熱療等。


緩解期（亞急性期）


1.熱敷：如果痛感已減輕許多，症狀主要是手部僵硬、痠軟無力，就可以適當地熱敷和按摩。建議可以泡熱水10~15分鐘，1天1次，記得泡完後，手要舉至比心臟高，並做手指抓握的動作20下。

因為剛泡完熱水，手部血液循環佳，手用力打開再握起來，肌肉就像幫浦做工，能促進血液回流，有助帶走發炎物質，減緩發炎狀況。

2.手部按摩、運動：肌腱炎的修復過程可以給它一點適當的力量，能使修復效果更好。例如扳機指可以做類似扳手指的動作，把手指往後扳，直接拉扯到扳機指的肌腱；操作時會有微痠的感覺，放開後應該沒有感覺，避免操作不當反而受傷。修復期時也可以做肌力訓練，預防下一次受傷。

延伸閱讀：

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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