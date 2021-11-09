6小時內3闖鬼門關！舌癌男術後心臟病發瀕死　醫護閻王前搶命

▲奇蹟！三次來回鬼門關，舌癌男6hr內2度心臟病發險猝死被救回。（圖／院方提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

鬼門關前走一遭！51歲罹患舌癌的莊先生，日前在接受舌腫瘤及頸部淋巴切除手術結束後不久，突發致命性心律不整，光田綜合醫院醫療團隊第一時間為患者進行心肺復甦術（CPR）急救，穩住生命跡象，沒想到6小時內又發生兩次心律不整，醫護聯手搶救，三次都在鬼門關邊緣救回，一度被認為「救回來也可能是植物人」，卻奇蹟似的沒有任何腦損傷。

光田醫院耳鼻喉頭頸部鼻科主任沈炳宏表示，為莊男進行舌腫瘤及頸部淋巴切除手術過程順利，沒想到在術後沒多久，突發致命性心律不整，手術與麻醉科醫療團隊第一時間執行CPR搶救，並持續給患者急救藥品及升壓劑，保持心臟的功能，10分鐘恢復心跳。

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隨後將患者送到內科加護病房觀察，又發生兩次心律不整，第一次急救 20分鐘後恢復心跳；第二次急救持續超過50分鐘，心律卻沒有任何起色。光田綜合醫院心臟內科主任黃世忠擔任急救小組指揮官，率領將近10位的心臟內科、耳鼻喉科、加護病房醫護團隊聯手施行高級心臟救命術（ACLS），因情況不樂觀，也向家屬表明做好心理準備，就算救回來也可能是植物人，但患者求生意志堅強，家屬也不願放棄，醫療團隊在急救60分鐘後，患者才漸漸有生命跡象，心律恢復穩定，家屬與醫護同仁都備感振奮。

如今3個月過去，莊先生從躺在病床上到坐輪椅，復健後已可以正常行走狀況穩定，特別贈花感謝醫護團隊將他的命救回來。6小時內歷經3次鬼門關前救回，莊先生感謝醫護團隊沒有放棄，目前已暫時辭掉水泥工的工作好好休養，享受生活。