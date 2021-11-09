學霸觀落陰「被纏上」回不來　專家揭原因：他還有救！

▲鍾姓男子疑似觀落陰被女鬼纏上，廖太乙表示還有救。（圖／CTWANT提供）



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高雄一名曾赴英國留學攻讀人類學的鍾姓男子，因為罹患思覺失調症多年，在去年遭強制送醫時砍傷4名員警，被依殺人未遂罪起訴。一名自稱是鍾男學長的網友在PTT透露，有乩童說鍾男在「觀落陰」時被女鬼纏上，民俗專家廖大乙警告，另一個人將在3年內嚐到苦果，所幸還有方法可以解決。

網友指出，鍾男曾是師長們看好的學術界明日之星，卻在田野調查時出狀況，堅稱「被一種靈纏住」，但因無人相信，後來到一間宮廟求助。乩童表示，鍾男是在觀落陰時被女鬼纏住，但已經這麼多年，現在才來求助已經太遲，雖然交代了一些儀式以及作法，但感覺有點死馬當活馬醫。

對此，廖大乙向《三立新聞》解釋，鍾男因為學術研究，由神職人員帶領「下陰間」，和一般觀落陰路徑剛好相反，可能因為帶領的老師道行不夠深，才會發生「牽得下去、牽不回來」的狀況。至於被女鬼纏身是有機會的，他點出發生原因可能有2種，一是神職人員道行不夠深，另一個是鍾男功德不夠、道行不夠。

廖大乙提到，鍾男搭上「陰陽列車」卻回不來，而該名引領他到陰間的神職人員，接了差事卻沒把事辦妥，接下來恐怕面臨一連串衰事，而且3年內就會發生。不過，他表示現在鍾男的情況，要處理還不遲，只要遇到道行夠深的老師，就有機會解套。

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