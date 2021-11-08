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軍事訓練役4個月役期該延長嗎？8300人民調有53％贊成

國軍T65K2步槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

▲國防部長邱國正表示，會認真思考延長役期的問題。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

兩案情勢緊張，民眾黨立委張其祿日前提出軍事訓練役的役期僅短短4個月恐不足，而國防部長邱國正表示，役期是否加長會認真思考。據《Yahoo新聞》統計，8300名網友投票顯示，53％過半的網友同意延長義務役。

據《Yahoo新聞》統計，提問「國防部長表示認真思考義務役是否延長，你是否同意？」時，回答非常同意的有29.8％、還算同意的有23％、不太同意的有19.7％、非常不同意的有11.1％。合計同意方為52.8％，反對方為30.8％。

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另外，追問「你認為役期愈長代表愈有戰力嗎？」時，回答非常同意的有14.1％、還算同意的有22.4％、不太同意的有31.7％、非常不同意的有16.6％。合計同意方為36.5％，反對方為48.3％。

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲網路民調8300人中，有52.8％贊成延長役期。（示意圖／記者李毓康攝）

網友看完民調紛紛留言，「體能都不及格，怎麼打仗」、「喊延長役期的都已經當完兵了，不然就是不用當兵」、「贊成的人都不用當兵，說戰的人都躲在國外」、「改回原來的徵兵制度！我們五、六年級的保衛國家二、三年，現在換你們保衛國家！記得用同樣的標準」。

也有人說，「想當初30年前當兵時，有同梯的抽到外島籤是哭出來的」、「反對！！我不要我的小孩被罵米蟲」、「現在延長有用嗎？少爺一堆」、「當了兩年的掃地下士，服役再久一樣沒戰力」、「我只知道我是土生土長，願意為這個國家的子子孫孫上戰場抵禦外侮，雖然已經60歲了」。

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