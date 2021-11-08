國道一號連兩撞！南北僅隔1.4公里　聯結車擦撞水泥包掉滿地

▲國道一號北向336.3公里8日上午11時40分許發生聯結車擦撞事故，造成其中1部聯結車上面的水泥包貨物掉落一地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一天連兩撞！國道一號北向336.3公里8日上午11時40分許發生1起聯結車車禍交通事故，1部聯結車行駛外線車道，疑似為閃避掉落物，擦撞行駛中線車道另1部上面載水泥包的聯結車，造成車上水泥包貨物掉落一地，國道警察獲報後也緊急到場封閉路段；未料，僅相隔2小時左右，南向337.7公里再傳出一起車禍，1部客貨車疑似未注意車前狀態，失控擦撞內側護欄，所幸駕駛人並無受傷，但擋風玻璃車頂及車身破裂受損，目前肇事原因及相關責任還需警方進一步調查釐清。

國道警察第四大隊指出，11月8日上午11時40分許，在國道一號北向336.3公里（路竹-仁德系統路段）處，有一部聯結車行駛外線車道，疑似閃避掉落物擦撞行駛中線車道的另一部載運水泥包的聯結車，導致該車車上載運的水泥包貨物掉落路面而肇事，該起事故無人受傷，2名駕駛酒測值均為0；而下午2時24分，南向337.7公里（仁德服務區-路竹路段）處，一部自小客貨車行駛內線車道時，疑似未注意車前狀態，導致失控擦撞內側護欄而肇事，所幸2起事故皆無人受傷，客貨車駕駛酒測值為0。

國道警察四大隊據報，派員封閉現場，除勘查測繪蒐證外，並通報相關單位在車道清除水泥貨品，目前已順利排除。國道警察第四大隊同時也表示，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線2021年1至9月因未注意車前狀態肇事共4778件，呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲▼國道一號南向337.7公里處，有一部自小客貨車，行駛內線車道時，疑似未注意車前狀態，致失控擦撞內側護欄而肇事。（圖／記者林悅翻攝，下同）