世新日本學國際學術研討會　學術、媒體、觀光跨域發表討論熱烈

▲ 學術、媒體、觀光跨域發表討論熱烈。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學日本語文學系舉辦的「2021年世新『日本學』國際學術研討會」，以實體及線上方式舉辦。邀請美國科羅拉多大學亞洲語言與文明學系阮斐娜教授和日本縣立廣島大學區域合作中心上水流久彥教授以線上方式進行兩場專題演講。並以「日本學」為主題進行四場共11篇學術論文發表，全程以日語進行。希望藉由「日本學」之討論，強化日本研究的內涵。使與會貴賓彼此之研究及教學經驗交流更趨活絡，加深對日本更廣泛的認識。

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▲ 美國科羅拉多大學亞洲語言與文明學系阮斐娜教授受邀專題演講。

▲ 日本縣立廣島大學區域合作中心上水流久彥教授受邀專題演講。

該國際學術研討會的專題演講部分，阮斐娜教授以「日本女性作家探討」，舉三位作家笙野賴子、川上弘美、村田沙耶香為例，探討日本女性在社會角色上的變遷。上水流教授長期致力於東亞研究，此次以台灣日治時期的建築為例，分析所留存建築物對當地人的影響。

▲ 市川春樹（左）助理教授以歌唱方式點出日語重音與歌曲製作的關係。

▲ 黃馨儀（左二）副教授以日劇為題發表。

實體論文發表部分，第一場的東吳大學市川春樹助理教授以歌唱班為例，探討日文歌曲於教學上之利弊，當場以歌唱方式點出日語重音與歌曲製作的關係，場內氣氛熱烈。第二場由世新大學日本語文學系鄭加禎副教授分析台灣影視作品「總鋪師」中之菜餚翻譯，在對談中討論以往皆以烹調方式翻譯，現今因國際交流頻繁以音譯方式使觀光客對於當地文化更為親炙。第三場以日語教學為主，與會者提出因社群媒體的發達導致人際關係逐漸淡薄，啟發與會者提出透過與AI結合的方式，渴望能為日語教學帶來一道曙光。第四場的中國文化大學黃馨儀副教授以TBS及日本電視台所播放之日劇為例，探討職業婦女在社會表象之演變。

透過此次國際學術研討會，讓重要學術對話在世新大學校園裡進行，對國內學者研究是一大刺激，對學生而言亦是一大激勵。

▲ 世新日本學國際學術研討會盛大舉行。