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「藍縣市長公投態度不同調、退說明會」　民進黨：朱立倫想脫鉤了

▲▼朱立倫出席中國書法學會60週年國際展。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席朱立倫近日，在年底公投的立場，從本來「四個同意」，變成只有兩案是國民黨提出的。對此，綠營幕僚分析，這四項公投議題正當性低，還因此得罪美國，這讓朱立倫陷入騎虎難下的困局，而他把自己比喻成上駟，拿要跟蔡英文辯論當理由退出公投說明會，真正的原因其實是想把自己與公投成敗脫鉤。

面對1218的四項公投案，朱立倫本來喊出公投「四個同意」，不過藍營縣市首長不是表態反公投，就是不願明確表態支持。如今朱立倫態度也轉變成「四個同意」只是目標，反萊豬、公投綁大選是國民黨提出，而重啟核四與三接藻礁是民間所提，持尊重支持立場。

此外，國民黨本來規劃由朱立倫親率副主席連勝文、黨團總召費鴻泰等人，出戰公投電視意見發表會，但近日以避免被民進黨用「下駟對上駟」策略為由，改由議員張斯綱、鍾沛君、婦女部主任林麗蟬等人應戰。

對此，民進黨立委劉世芳表示，朱立倫在前兩個禮拜呼籲支持國民黨的人，投下4個同意，在發現國民黨的諸侯、所有意見都跟他背道而馳，馬上改成不上電視發表政見，只會更凸顯國民黨的政治操作，而不是真正公民投票的電視政見發表會。

一位參與2016年總統大選的綠營幕僚則分析，朱立倫把自己比喻成上駟，拿要跟蔡英文辯論當理由退出公投說明會，真正的原因其實是想把自己與公投成敗脫鉤，畢竟朱立倫既不想因為「毒豬」說得罪美國，又不想面對黨內因為是否「重啟核四」的爭論，當然這種猶疑的立場，也就引起凡事鷹派的「戰鬥藍」趙少康不滿。

這位幕僚指出，朱立倫對於年底公投的態度不斷的改變退縮，說白了，當初推動公投案的人是前主席江啟臣，但朱立倫當上主席後，不得不承接這四個公投案的主帥位子，但四項公投議題正當性低，還可能因此開罪美方，讓朱立倫近來身陷騎虎難下的困局。

該幕僚進一步說，四個公投案中，核四重啟跟三接遷離案，都關乎到台灣能源發展問題，也牽扯到國民黨執政的地方政府最頭痛的降低空汙；因此，最近國民黨的縣市長，像侯友宜、林姿妙、盧秀燕，與國民黨中央的意見不同調，加上引發美方不滿的「毒豬說」，逼得朱立倫連忙改口稱國民黨本身只有兩個公投案，核四重啟跟三接遷離兩岸推給民間團體。

此外，該幕僚也說，反美豬公投，讓自詡親美派的朱立倫立場非常尷尬，當初這案子是江啟臣弄的，現在朱立倫騎虎難下，搞得必須要演下去，眼見反美豬公投變成反美國，使得朱立倫害怕得罪美國，最近急著要甩鍋。

他表示，日前朱立倫的重要國安外交幕僚黃裕鈞接受訪問時，承認國民黨反美豬公投確實會影響台美貿易，這也間接透露出朱立倫對年底四個公投案的態度，為何會一直在變，逐漸退縮，搞到最後連公投說明會都想要翹頭。

▼立法院民進黨團「朱立倫四個不同意 他們三個不同意」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院民進黨團「朱立倫四個不同意 他們三個不同意」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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