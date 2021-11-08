　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「臺灣國立大學系統」啟動　11校下學期起「1校註冊、跨校選課」

▲▼11所國立大學組成的NUST上午在國立中興大學舉行啟動典禮。（圖／中興大學提供）

▲11所國立大學組成的NUST上午在國立中興大學舉行啟動典禮。（圖／中興大學提供）

生活中心／綜合報導

由11所國立大學共組而成的「臺灣國立大學系統」（National University System of Taiwan，簡稱NUST），今（8日）舉辦啟動典禮，這11校下學期將實施「1校註冊、11校選課」以及「跨校選課、學分承認」。總統蔡英文致詞時表示，高教體系近年受到少子女化影響，招生上有些困擾，因此在有限資源中共享、整合能量，讓高等教育發揮最大效益。

「臺灣國立大學系統」今年2月經教育部核定通過，是目前國立大學系統中成員數目最多的聯盟。4月召開第一次系統委員會，推舉興大校長薛富盛出任總校長，並陸續成立教學圈、研發圈、國際圈、創業圈等工作圈，透過各工作圈之研商合作，擬訂執行方案，共同規劃系統未來藍圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

系統成員包含中興大學、聯合大學、臺灣體育運動大學、勤益科技大學、臺中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學、高雄大學。

啟動典禮在蔡英文總統、教育部長潘文忠見證下，由薛富盛總校長、系統委員會周燦德委員（前教育部常務次長）、蘇玉龍委員（前暨大校長）及彰師大陳明飛校長、嘉大艾群校長、暨大武東星校長、雲科大楊能舒校長、聯大李偉賢校長、虎科大張信良校長、中教大王如哲校長、勤益科大陳文淵校長、高大陳月端校長、臺體大沈易利副校長，共同為「臺灣國立大學系統」運作揭開序幕，同時展現帶動臺灣高教發展的企圖心。

蔡英文總統致詞時表示，臺灣的高教體系近年受到少子女化的影響，因而在招生方面有些困擾，也面臨退場的壓力，因此在有限的資源中共享資源、整合能量，讓高等教育發揮最大的效益，之前陸續有大學系統成立，此次11所各具特色、辦學認真的國立大學，包含10萬多名學生、3千6百位教授、以及1萬門的多元課程，是目前臺灣高教史上最大規模的跨界跨域平台，相信能為臺灣的高等教育開創嶄新的局面。

蔡英文指出，面對世界政經結構的快速轉變，臺灣的高等教育也要負起更大的責任，需要為臺灣培育更多多元的人才，才能讓下一個世代可以共同迎接臺灣未來的挑戰，臺灣國立大學系統不僅是具有規模效應的優勢，未來更會實踐共享課程、推展雙語、整合能量及展望國際的四大目標，相信這樣豐富的教育資源，再加上跨界跨域的密集交流，可為年輕學子帶來更多學習跟思考上的碰撞，激盪出更多新的想法跟創意，開啟更多合作的可能。

▲▼11所國立大學組成的NUST上午在國立中興大學舉行啟動典禮。（圖／中興大學提供）

▲11所國立大學組成的NUST上午在國立中興大學舉行啟動典禮。（圖／中興大學提供）

薛富盛總校長致詞表示，配合2030 雙語國家政策發展，臺灣國立大學系統將責無旁貸地扮演重要的推動角色，積極爭取建立跨校級全英語授課（EMI）中心，在英語教學資源共享的基礎下，可更有效率地提升教師英語教學能力及學生的英語學習能力。

薛富盛說，在全世界對臺灣給予高度肯定與友善的當下，加上孔子學院漸漸的退場，對於華語教學的推動，臺灣也正站在一個前所未有的機會上，臺灣國立大學系統絕不能也不會缺席，將配合政府政策，推動高教與國際的合作；除在教育目標面向上的努力，對於聯合國永續發展的17 項目標也將會是此系統的發展目標。我們將藉由系統學校間，大學社會責任推動計畫的交流、整合，有系統且有效率的推動永續發展，積極邁向淨零碳排放的目標。

除了配合國家高教政策積極參與，為提升系統成員的競爭力與能量，各工作圈亦積極籌畫各類合作項目，包含鼓勵系統內年輕學者跨校合作，將擬定經費補助方案，期許未來爭取大型整合型科研計畫，強化跨域跨校研發能量。在課程方面，更將推動「通識課程共享」、「特色課程共享」、「遠距課程共享」、「教學知能暨EMI研習課程共享」、「跨校輔系及雙主修」及「名人講座」六大合作主題，讓學生能跨校擴大選課內容與範圍。

而在國際合作方面，以「國際迴圈計畫」為主軸，由中興大學拋磚引玉帶領臺灣國立大學系統與國合會攜手培育國際社會服務大使，開拓學生全球視野，善盡大學社會責任。「迴圈」是以臺灣為起點，透過培育國際志工、體驗農業、關懷流浪動物活動，增加境外生在地認同感及本地生國際觀，幸福扎根回饋臺灣。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
鄧佳華日本AV出道「99%不可能」　台AV導演揪3大問題：女
私訊人妻「Mmmmm」！老公冒綠光　股市名師GG了
白家綺首發文報平安！　切除「7年膽結石」網一看驚呆：好大顆
快訊／國道1號3車連環撞！　高科段全線封閉中
離婚福原愛4個月　江宏傑驚冒「女友」現床邊慌了
40年東區知名牛排館熄燈　客人搶訂「電話被打爆」
身分證拿出來！「這天出生」免費住福容大飯店
18歲最美星二代遭酸「下次就懷孕了」　7字辣戰酸民

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清大傳遭對岸組織滲透！　教育部：已督導即刻撤離

LIVE／59萬劑即期AZ拚月底打完！　陳時中最新說明

防疫新風潮　「未來餐盒」創飲食新浪潮

每次都點3碗白飯！單親媽挖空皮包湊錢　老闆「1舉動」暖哭網

立冬收「超補」食材！網誤認雞腿...真相曝傻眼：整晚免睡了

婆婆「保鮮膜貼牆上」隔天繼續用！媳崩潰：大鍋湯加料吃1星期

高鐵服務員「低頭跪地」惹心疼　萬人揭原因怒了：明明不是她的錯

全聯配飯神器回歸！他一搜嗨炸「真的有」　網懷念：小時候最愛吃

「臺灣國立大學系統」啟動　11校下學期起「1校註冊、跨校選課」

高鐵自由座今重啟！每週1016班次上線　限時優惠送1千點搶買氣

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

清大傳遭對岸組織滲透！　教育部：已督導即刻撤離

LIVE／59萬劑即期AZ拚月底打完！　陳時中最新說明

防疫新風潮　「未來餐盒」創飲食新浪潮

每次都點3碗白飯！單親媽挖空皮包湊錢　老闆「1舉動」暖哭網

立冬收「超補」食材！網誤認雞腿...真相曝傻眼：整晚免睡了

婆婆「保鮮膜貼牆上」隔天繼續用！媳崩潰：大鍋湯加料吃1星期

高鐵服務員「低頭跪地」惹心疼　萬人揭原因怒了：明明不是她的錯

全聯配飯神器回歸！他一搜嗨炸「真的有」　網懷念：小時候最愛吃

「臺灣國立大學系統」啟動　11校下學期起「1校註冊、跨校選課」

高鐵自由座今重啟！每週1016班次上線　限時優惠送1千點搶買氣

被抓包36次遠端打卡曠職　群創副理慘丟月薪10萬飯碗

金管會將祭「富邦金條款」！　短期代理也要遵守產金分離

美媒評鈴木誠也打擊優於松井與大谷　守備高出大聯盟水準

朱立倫挨批說謊　國民黨還原始末：總統府搞錯事實應道歉

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」　台AV導演揪3大問題：女優誰會接

陸官方：今年已發生1萬多起「電動自行車火災」

Red Bull打擊狂人游泳教練破紀錄摘冠　黃子鵬出考題讚：厲害！

林姓家族前後砸27億買走彰化6千坪土地　身分曝光是他

台股站上17400點大關！鋼鐵人、航海王領軍　指數漲118點收17415

清大傳遭對岸組織滲透！　教育部：已督導即刻撤離

生活熱門新聞

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

檢舉達人月賺50萬　 他實測10分鐘1單

超多人換iPhone？釣出「霸王神機」是它

台灣「這1現象」讓日本記者嘖嘖稱奇

政府買AZ即期品！　鄉民翻舊帳嗆他「別刪文」：迴力鏢太狠

萬人疫苗混打真實世界研究曝　這組合保護力最強

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

強冷空氣今襲降10度　越晚越冷這2天探12℃

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

更多熱門

關鍵字：

臺灣國立大學系統台灣國立大學系統NUST

讀者迴響

熱門新聞

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

這天出生　12月花蓮福容免費住

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面