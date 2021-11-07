考驗體力與耐力！台東林管處招募森林護管員　能騎檔車+負重跑

▲術科測驗實地騎乘循環檔機車。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

林務局台東林區管理處招募約僱森林護管員正取7名，12月25日及26日舉辦甄試，為助原鄉文化交流及資訊諮詢並提供原住民就業機會，於招考正取名額中至少錄取原住民族名額3名。

約僱森林護管員將從事森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作。

▲考驗體力與耐力的負重跑走，背負20公斤背包，在限定的時間內走完或跑完1000公尺。

台東林管處說明，森林護管員錄取人員訓練及正式僱用期間以約僱三等220薪點支薪（國民中等學校畢業者，僅敘約僱二等220薪點至240薪點，嗣後如取得高級中等以上學歷，得再逐步晉報酬薪點），每月薪酬30,030元；晉用後依相關規定可逐步晉報酬薪點，最高可晉級至約僱五等330薪點，每月薪酬45,045元；如服務於高山或偏遠地區加給，則相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費；另享有年終工作獎金、勞保、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利，並依「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」提繳退休金。





約僱森林護管員甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於今年12月25日（星期六）舉行，測驗科目為實地騎乘循環檔機車及負重跑走，成績合格者始得參加第二階段於12月26日（星期日）舉行之筆試與口試。

甄試簡章今年11月6日起公告並開始受理報名，至12月6日報名截止，一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名；應考人應於今年12月6日前（郵戳為憑），以限時掛號郵寄至【95042台東市廣東路297號】「行政院農業委員會林務局台東林區管理處約僱森林護管員甄試試務組」，逾期恕不受理。

簡章暨報名表，請於報名日起至台東林區管理處網站（https://taitung.forest.gov.tw）「訊息專區」-「最新消息」及「事求人」項下自行上網點閱或下載列印，簡章不另行販售。如有任何疑義，請洽該處人事室089-324121-114 許先生。

