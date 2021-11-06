她誤陷泥潭受傷「23歲帥警秒靠近」公主抱解救…輕擁入懷安撫暖炸

▲23歲交警泥漿中救出女子後輕擁安撫。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西安康一23歲交警日前被路人拍到蹲坐路邊，將一位滿身泥漿的女子輕擁入懷暖心安撫，隨後這一幕被路人拍下後傳上抖音，目前已有近15萬按讚，網友看後直呼「最帥交警」，「太帥了，安全感爆棚」。

據《華商網》報導，這名交警事後被爆出為陝西安康旬陽市公安局交警大隊第四中隊交警張少東。10月3日，警員巡查至G211塘興滑坡點時，發現一名中年女子渾身泥漬癱坐在路邊的泥堆裡。





▲23歲交警泥漿中救出女子。（圖／翻攝自微二三里資訊）

張少東下車上前詢問後發現該女子行為異常，考慮到她所處路段車流量大，且存在安全隱患，張少東上前將這名女子從泥漿中抱出，一邊拍打其背部安撫情緒，一邊警惕地看著四周。這一幕被路過司機拍下上傳到抖音，同時被河南省一個媒體抖音帳號轉發，從而點贊破14萬。

▲23歲交警沒想到自己走紅。（圖／翻攝自微博）

對於自己的走紅，11月4日，張少東表示有點意想不到，「最開始不知道自己被拍了，是朋友不斷在這條抖音下@自己才發現。當時這名身陷泥潭的女子情緒有點失控，沒有穿鞋腳部被劃傷，我把她救出來放在一個安全的地方之後對她進行安撫，女子大概50歲左右，當天應該是跟家人有矛盾所以獨自外出，好在沒什麼大礙，後來把她送回去之後，家屬也表示了感謝，這是一件微不足道的小事，但是因為工作得到認可還是很開心。」