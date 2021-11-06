酒店妹「肚塞石塊誘殺」刑警也傻眼　高大成揭誇張真相

▲蛇蠍酒店妹林女狠心殺害張男，家人全認，「是預謀殺害」。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

蛇蠍林姓酒店女涉嫌誘殺包養她的張姓男子，而且她全家都有涉案，林女、爸爸都已經收押，媽媽、弟弟交保。根據了解，包養男被找到時肚子裡面被塞滿石塊，對此有資深刑警直呼太誇張，法醫高大成也推測肚子裡有石塊的原因。

據了解，面貌姣好的林女2020年與張男認識後，張男隨即被她迷得團團轉，於是每個月以10萬元包養林女，2人也經常出雙入對，張男甚至還買了一輛高達200多萬的BMW新車給她，對她相當寵愛，沒想到卻遭到狠心殺害。

▲張男遺體被撈起石身上還綁著空心磚，而林女的家中擺設疑似就有空心磚。（圖／翻攝網路、民眾提供）

張男遺體被發現時，身軀已經浮腫腐壞到面目無法辨識、屍體上被綁了2塊約40公斤的空心磚，手腳都被麻繩綑綁，眼睛也用膠帶矇住，而之後更是發現，其腹部內也被塞滿石塊，可見兇手手段兇殘。

根據《聯合報》報導，有資深刑警看到後說「太誇張了，怎麼塞？」法醫高大成則說，人死後不可能用蠻力把石頭塞進胃裡，應該是生前被逼迫吞下的。不過如果石塊是細小石塊，也有可能是生前落水吞下，可以看一下肝腎有沒有矽藻來確認。