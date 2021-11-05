美國防報告涉台　解放軍鋼鐵回應「將碰得頭破血流！」

▲大陸國防部新聞發言人吳謙大校（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國國防部3日發布2021年《中國軍事與安全發展報告》，直指北京擁有的核彈頭到2027年之前可能達到700枚，2030年可能多達1000枚與美國縮小差距。解放軍最快於2027年在印太地區對抗美軍的能力，並且將迫台談判。對此，大陸國防部發言人吳謙今（5日）晚間發出最新聲明，他駁斥美方這份軍事報告，捏造「中國軍事威脅」，無端指責中方在核領域的力量建設，在台灣等問題上干涉中國內政，對中國進行霸凌，都將在解放軍這座鋼鐵長城前碰得頭破血流。

針對美國防部報告指出，中共目標2027年逼台談判。吳謙表示，世界上只有一個中國，台灣自古以來就是中國領土神聖不可分割的一部分。一段時間以來，民進黨當局在外部勢力的縱容下，不斷謀「獨」挑釁，這是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根本原因。

他進一步強調，堅決反對美方打「台灣牌」搞「以台製華」，堅決反對任何外部勢力介入台灣事務，堅決反對民進黨當局「挾美自重」搞「以武拒統」。中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。對於台灣當局任何分裂祖國的行徑，對於任何挑動台海緊張局勢、蓄意製造地區危機的外部勢力，中國人民解放軍都將用堅強的決心、堅定的意志、強大的能力予以迎頭痛擊。

▲美國防部3日發布2021年《中國軍事與安全發展報告》，指出解放軍最快於2027年在印太地區對抗美軍的能力。（圖／路透社）

延伸到領土主權和海洋權益爭端問題，吳謙強調，中方的立場清晰明確，釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分，中國對南海島礁及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方始終主張通過談判磋商和平解決爭議，但堅決反對域外國家干涉介入。

談到中美之間軍事角力，吳謙指出，「國雖大，好戰必亡。」美方近年來加快發展核、太空、網絡作戰、高超音速技術等領域的軍事力量，肆無忌憚地退出《中導條約》和《反導條約》，與英國、澳大利亞建立三方安全夥伴關係，開展核潛艇合作，人為製造核擴散的嚴重風險，對國際核不擴散體系造成巨大衝擊。

▲中美軍事角力升高。（圖／CFP）

吳謙說，眾所周知，美國擁有世界上最大的核武庫，卻仍在升級核力量，降低核門檻，美國才是全球核威脅的最大製造者。此外，美方多年來獨家阻撓《禁止生物武器公約》核查議定書談判，在境外部署200多個生物實驗室，迄今沒有完成庫存化學武器銷毀，美方行徑對世界和平與安全構成重大威脅。尤其要指出的是，在美軍核潛艇水下碰撞事故問題上，美方還欠國際社會一個清清楚楚的交代。

最後，吳謙強調，20多年來，美方一意孤行，年復一年蓄意炮製所謂「中國軍事與安全發展報告」，是赤裸裸的霸權行徑。在此，我們必須正告美方，任何試圖干涉中國內政，對中國進行霸凌的企圖與行徑，都將在中國人民解放軍這座鋼鐵長城面前碰得頭破血流。