第四屆進博會盛大開展　多家台灣企業精彩亮相

記者趙禕/上海報導

第四屆中國國際進口博覽會今天正式開展，今年有58個國家和3個國際組織參加國家展，並且有來自127個國家和地區，包括台灣企業在內的近3000家參展商亮相企業展。開展第一天，大陸國務院台辦及上海市台辦等政府官員也到現場為參展的台灣企業加油打氣。



▲▼國務院台辦經濟局副局長陳斌華、上海市台辦主任鍾曉敏等人為參展的台灣企業加油打氣。（圖／記者趙禕攝）



這一屆的進博會有許多亮眼的數字，例如全球五大糧商首度在展會上集結，世界十大車企、十大工業電氣企業、十大醫療器械企業、十大化妝品品牌、全球前三大快遞企業等都在展會上亮相，今年總展覽面積也擴大到36.6萬平方米。今年參展的台灣企業有35家，涵蓋美容美妝消費品、食品及農產品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易、技術裝備等領域。

▼參展的台灣企業向專業採購商呈現精彩的產品和品牌形象。（圖／記者趙禕攝）



今年台灣企業參展的展位面積1595平方米，其中近三分之一是來自台灣美妝企業東森自然美的展台，展位面積500平方米；另外還有由台灣外貿協會、高雄市世貿會展協會，以及南僑集團、森田藥妝、克麗緹娜、海瑞貢丸等企業參展。東森自然美執行長林燕玲轉述台灣東森集團總裁王令麟表示：「品牌最重要的就是影響力，而進博會絕對是彰顯品牌力的指標型展覽；從首屆進博會開始連續三年參展的東森自然美，透過進博會不斷擴大自身的影響力，所以今年攜手合作夥伴東森震宇和跨境電商草莓網，把展台面積擴大到去年的三倍，要把最好的產品和品牌形象呈現給專業的採購商。」



▲東森集團總裁王令麟表示進博會是彰顯品牌力的指標型展覽，為企業帶來提升品牌形象的效果。（圖／記者趙禕攝）

為了發揮參展企業與採購商對接的最大效果，大陸各省市和國務院國資委等部委組成了39個交易團、近600個交易分團參加進博會；並且梳理出4萬家目標採購商，透過各種方式協助參展商和採購商成功對接。國務院台辦經濟局副局長陳斌華、上海市台辦主任鍾曉敏、市台辦副主任王立新、上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍等人在開展第一天就到進博會會場走訪參展的台灣企業，給參展的台灣企業加油打氣，祝福大家參展成功、生意興隆；鍾主任並鼓勵台資企業充分利用進博會平台，擴大品牌影響，拓展市場管道，抓住新一輪發展機遇，謀求企業在大陸更好的發展。



▲▼國務院台辦經濟局副局長陳斌華、上海市台辦主任鍾曉敏等人祝福參展的台灣企業參展成功、生意興隆。（圖／記者趙禕攝）

▲▼國務院台辦經濟局副局長陳斌華、上海市台辦主任鍾曉敏等人祝福參展的台灣企業參展成功、生意興隆。（圖／記者趙禕攝）