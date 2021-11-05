不是蝦頭！　媽媽自創高麗菜+「這零食」鮮甜酥脆　她驚呼：超入味

▲高麗菜是最常見的配菜之一。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

高麗菜雖然是最常見的配菜之一，但要炒的入味又保持原有的清脆也不容易。近期有網友在社群平台上分享，媽媽炒高麗菜時加了個全家意想不到的神祕法寶，卻比平常更入味！

原PO一開始先以「高麗菜怎麼炒比較好吃」為題發問，之後開始描述媽媽剛炒了一道高麗菜，雖然看似平凡，但全家人覺得卻比平常都還入味，原PO不禁好奇問媽媽「是加了什麼法寶？」只見她默默指著身後的一包「海鹽洋芋片」，讓原PO大吃一驚，從沒想過高麗菜加上海鹽洋芋片拌炒，竟然會如此契合！

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▲「高麗菜＋洋芋片」一起拌炒竟意外契合。（圖／取自Pixabay）

原PO繼續說道，媽媽竟只是因為「誰叫你們買了洋芋片，吃了幾口就不吃」的原因才加入菜裡拌炒，讓原PO哭笑不得，「請問各位鄉民，有人高麗菜加洋芋片一起炒的嗎？」並表示媽媽最近為了清理冰箱庫存，一直在發明新料理，如今加入洋芋片竟意外好吃，也讓原PO不得不問「我該注意什麼嗎？」

貼文一出，引發網友們熱烈回應，「我家都加櫻花蝦」，「洋芋片我真的第一次聽到」，「首推蝦頭、魚油絕對不雷」，「這是啥黑暗料理啊」，「洋芋片佐高麗菜，聽起來很法式」，「洋芋片就是加了味精的馬鈴薯啊」，「洋芋片加白飯很好吃」。