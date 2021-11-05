歐洲議會代表團今訪立法院　蘇貞昌：我們自助人助才能立足世界

記者楊蕓／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團，於3日至5日訪問台灣，是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，今（5）日將訪問立法院。行政院長蘇貞昌赴立法院備詢前受訪時說，這是非常對稱、也重視我國民主自由，非常歡迎也非常期待，「國人同胞要有信心，只要我們做得好，全世界的朋友會一團接一團來」、「我們自己自助、人助，自強才能立足於世界。」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，歐洲議會第一次派出官方代表團，和他們會談時，古斯曼第一句話明白說，他們是跨黨團的、跨國家的代表團，非常重視台灣防疫的成功，以及台灣在民主自由方面的堅持，尤其是在第一線面對中國壓力跟假訊息滲透做得這麼好，非常值得學習、肯定，所以派官方代表團來。

蘇貞昌提到，甚至歐洲議會還以580票對26票的懸殊比例，通過支持台灣加入WHO，支持台灣的歐盟經貿辦事處改為駐台灣辦事處，其他有36項都非常具體支持台灣。

蘇貞昌表示，今天歐洲議會來訪問最高民意機關立法院，這是非常對稱、也是重視我國民主自由，非常歡迎也非常期待，「國人同胞要有信心，只要我們做得好，全世界的朋友會一團接一團來，會有更多的幫助，我們自己自助、人助，自強才能立足於世界。」