鄰居弟弟夜夜激戰！一天4次「女友太會叫」　樓下人妻崩潰

▲網友抱怨，鄰居的性生活已經嚴重影響到自己的睡眠品質。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

英國一名女子在地方社交軟體上抱怨，自己的鄰居每晚都傳出瘋狂的「激戰聲」，不只有女生發出的聲音，還有家具在地上拖移的聲音，讓她跟丈夫苦不堪言。最令她不解的是，兩人最吵的時候通常是在凌晨3時到5時，讓每天一大早要去上班的兩夫妻真的無法接受。

根據《太陽報》報導，英國倫敦一名女子謝爾（Shay）在當地的社區型社交軟體上寫道，「大家好，我和我的先生最近剛搬到這裡，我真的很喜歡這個地方！」然而謝爾卻表示，雖然自己很喜歡在這裡的新生活，但是卻發生一件讓她痛苦不已的事情。

有一名十幾歲的少年住在謝爾樓上，不過她萬萬也沒想到，這名年輕鄰居竟會成為她與丈夫每天惡夢的來源。謝爾說，也許是因為建築物的牆「薄得和紙一樣」，所以隔音非常差，平常都可以聽到樓上鄰居起床和移動的聲音，甚至至還能聽到他們拖移家具的聲音。

謝爾表示，最可怕的是，鄰居弟弟和女友每晚的「激戰聲」，讓她夜夜無法入眠，簡直要精神崩潰。她再度寫道，「我想抱怨的主要是他們的床事，我每天大約7點回家後，可以聽到他們至少4次的性生活，甚至都集中在凌晨3時至5時。真的很吵，尤其是女生的叫聲。」

她說，「我和先生每天早上6時半就要起床去上班，但是因為他們，我們晚上都無法好好入睡，有人也經歷過類似的事嗎？」而她也隨即求助網友，希望能夠獲得一些建議。該篇貼文隨即吸引許多網友留言討論。

網友則是搞笑表示，「我要稱讚他們的毅力」、「不然妳幫他們播一些浪漫的音樂好了」、「把藍芽喇叭綁在竿子上推到他們的窗邊，然後播一些聲音，他們就會停下了」等。

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