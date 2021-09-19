鄰居鬧鐘24hrs響不停！她崩潰連出門都幻聽　警到場發現驚人結果

▲網友在爆料公社抱怨，鄰居鬧鐘24小時狂響，至少被干擾2個月。（圖／翻攝自爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名黃小姐今天凌晨在爆料公社投訴，她住家斜對面公寓發出的鬧鐘聲干擾至少有2個月，鬧鐘從早到晚響不停，搞到她就算離開家出門，還會有幻聽，並貼出多則影片崩潰喊「這情況真的無法可管了嗎？」。就連轄區警方上午獲知後到場查訪，也確實聽到鬧鐘聲，但敲門及按門鈴均無人回應，只得錄影蒐證，後續將通知屋主到案說明。

黃小姐凌晨將近3點在臉書社團爆料公社PO文表示，她已經被鬧鐘聲干擾至少有2個月了，一開始以為有人出門忘記把鬧鐘按掉，但後來鬧鐘持續狂響不停，搞到她出門還會有幻聽，仿佛一直聽到鬧鐘滴滴聲。她觀察發現，是住家斜對面公寓鄰居發出的噪音，後來才聽樓下鄰居說，是某樓住戶故意製造噪音。

▲鄰居鬧鐘聲幾乎24小時整天響不停。（圖／取自免費圖庫pexels）

根據黃小姐紀錄下9/18鬧鐘響鈴時間，鬧鈴從一早7點半就響起，一路響到晚上6點多，才安靜快1小時，晚上7點多居然兩個鬧鈴一起響，一直響到深夜11點，就當她準備報警的時候，又安靜了。然而到了半夜2點她準備要睡覺前，鬧鈴竟又再度響起。

她氣炸表示，「如果真的是故意的，家裡附近住到這種人，真的是很雖……小，什麼樣的鬧鐘可以這樣一直響得沒完沒了？這鬧鐘一響，就是從早到晚甚至到半夜誒！這情況真的無法可管了嗎？」

▲左營分局舊城派出所副所長陳昆昌。（圖／記者賴文萱翻攝）

左營分局表示，該案發生在店仔頂街巷弄內，舊城所獲知後，上午立即派員前往該地查訪，抵達該公寓前，確有聽聞鬧鐘鈴響，但員警敲門及按門鈴均無人回應，現場員警立即錄影蒐證，持續聯繋通知屋主到案說明。

警方後續將蒐集相關噪音佐證資料，朝向違反社會秩序維護法第72條第3款規定，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧查辦，可處新台幣6千元以下罰鍰。