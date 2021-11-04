沈智慧談街舞激動落淚　陳玉珍不捨：舞跳不好但這是我們的心意

▲藍營拍街舞影片惹議，沈智慧出面回應時落淚。（圖／記者楊蕓攝）



記者楊蕓／台北報導

身兼街舞運動協會理事長的國民黨前立委沈智慧在臉書分享國民黨政治人物宣傳影片，引發討論。沈智慧4日下午在國民黨立委陳玉珍的陪同下出面回應，表示自己為了籌措經費還四處碰壁，一度激動落淚「政治人物做街舞有錯嗎」，陳玉珍則一旁拍肩安慰，強調政治人物願意投入是正面的事情，「雖然我們舞跳得很不好，但這算我們的心意，請大家多多鼓勵。」

沈智慧臉書發布的影片中，找來藍營政治人物參與拍攝，包括國民黨主席朱立倫、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、立委蔣萬安、立委洪孟楷、林奕華等人。

▲國民黨宣傳「第一屆中正盃全國街舞錦標賽」。（圖／翻攝自Facebook／沈智慧）

針對街舞宣傳影片引發熱議，沈智慧表示，這見仁見智，所有幫助協會的長輩們，拍攝表示支持，正式宣傳影片已經放在Youtube，這件事情見仁見智。

陳玉珍補充，政治人物願意投入、鼓勵街舞運動是值得正面鼓勵的事情，也許平常著重問政質詢，「也許我們跳得很不好，但這表示我們的心意，請大家多多鼓勵。」

沈智慧接著說，舉辦中正盃是經過兩年努力，包括陳玉珍、林奕華、洪孟楷、蔣萬安委員都無數次給予支持肯定，最後體育署核定中正盃和指定盃街舞大賽，經費只有10萬，「我四處張羅3、4百萬的預算，邱議長說不在桃園舉辦，那支持選手比賽的獎金，新北市議長也支持我許多預算，每一位委員都幫了很多忙。」

「很多事情...哎...真的不足為外人道！」沈智慧感嘆，這兩天才獲得黎明技術學院、青年高中的支持，給予比賽得名的選手升學加分和獎學金，說著說著一度激動落淚，「雖然經費還差30萬，我這幾天努力到快瘋了！為街舞錯是有錯嗎？政治人物為街舞做事有錯嗎！」她也喊話街舞運動協會副會長徐立剛「真的不要把自己玩完了，我們一起為街舞努力，不要這樣子惡搞了！」

沈智慧強調，愛街舞不分年齡，不分政治藍綠，大家一起努力，「不要再用有色眼光看我了，我只是一個普通人，不是現任立委」「我努力了，真的不要再傷害我了」，陳玉珍則在一旁安慰，「做對的事雖千萬人吾往矣。」