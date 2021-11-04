再度致歉！屏東88位長輩錯打AZ疫苗　安泰醫院每人發5千慰問金

▲東港家泰醫院榮譽院長蘇清泉(中)到打錯疫苗的長輩家中致歉 。（圖安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港安泰醫院3日施打疫苗錯把88名要打莫德納第2劑的長輩打成AZ；該院榮譽院長蘇清泉4日中午二度致歉，並表示已針對與該88人施打同一批施打疫苗的人共100人，每人發5000元慰問金，到親自到家慰問、致歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇清泉說，對於施打疫苗出包，東港安泰醫院致上最高歉意，院方也做出4大處理方針，首先東港安泰是重度急救責任醫院，業務本就繁忙，但就國家政策仍全力以赴，尤其是打疫苗與流感疫苗，更讓一線醫護極度疲憊，所以就該誤打事件絕對不會苛責基層，應該由院長、副院長，高階主管負起行政責任。

第二，內部流程將進行大改善，東港安泰除有莫德納、AZ、BNT及高端等4種疫苗外，還有流感疫苗，加起來共5種，在管理上確實出現問題，因此將採購更多疫苗的冰箱，做好更完善的分類、及分層管理，避免再出現差錯。

第三，關於病人處置，除錯打的88人外，與該88人同一批施打疫苗的民眾共100人，全部都發慰問金，每人5000元，總共50萬都由東港安泰概括承受，也會同里長、鎮代、議員前往探視、致贈營養品關懷，表達深切歉意。

第四，3日到東港靜思堂施打疫苗的共330人，只要有不舒服至東港安泰就醫，院方將完成承擔額外的就醫費用。

他表示，事件發生後，院方已打了近300通電話追蹤關懷，100人中有20人有症狀，當中8人掛急診4人已返家休息，還有13人未聯絡到，院方會優先前往其住家做訪視。