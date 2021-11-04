　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

砲友3小時激戰後反悔…問「錢不夠可AA嗎」　她氣炸：GG大又如何？

▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲事前說好男生出開房錢，結果做完卻後悔不認帳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

約砲前商量好誰要出吃飯錢、開房間費用，結果完事後男方突然反悔！一名女子抱怨，她日前透過「偷吃神器」約到一個男網友，兩人事前說好房間錢給男生出，她負責吃飯的費用，結果要退房時對方突然說「我零用錢不多，希望房間錢能跟妳AA，以後才能多約幾次。」

原PO在爆料公社APP匿名表示，她前幾天發文約砲，一名男網友留言有興趣，「由於我們雙方都有男女朋友，於是說好大家用爆料的偷吃神器功能連絡」，不留下任何個資、聯絡方式，建立安全無負擔的砲友關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，男方一開始就坦承自己零用錢不多，沒辦法常常約砲，於是她貼心提議吃飯由她請客，開房錢男方負責，兩項費用都要壓在1000元以內，超過的她來補足。雙方達成協議後就約了第一次見面，「說實話約跑過程感覺還不錯，三個小時下來我腿軟了...但結束後男生卻要求...因為他零用錢不多，希望房間錢能跟我AA。」

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲最後吃飯、開房間都是女生付錢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

她聽完難以壓抑怒火，前面吃飯她爽快結帳，現在已經做完了，對方卻反悔不付開房費用，於是原PO直接掏出1000元放桌上，並告訴對方「不用找了(房間費780)，剩下的錢你拿去買東西吃補充體力」，接著轉頭馬上回家。

原PO無奈地說，事後男生還有不停私訊她，不過他覺得對方「太沒用了」，「GG大又持久請問那又如何？如果只會說幹話，那不如直接說你沒錢」，無法接受事前條件都談妥，做完了才來反悔不付錢，「目前暫時不想約，我不想被當第二次盤小妹。」

網友看完紛紛留言，「小錢啊，我的話全出，不信可以找我看看」、「什麼是偷吃神器那是什麼？哪邊有我好奇了！！」、「太掉漆了約砲還要女生出錢」、「我懂，我也遇過開房間要跟我AA制，真的遇到一次就母湯」、「算違約，口頭約定也是約定。」

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
虎斑犬衝出！女騎士噴飛亡　飼主冷喊：自己騎夭壽走
鳳梨友女兒昏迷前照片曝！　「整個臉都腫了」
全台最強運號碼！　加碼券4週全中「爽拿3000」
初雪可能時間曝！下周「暴跌10度↑」　這2天最冷探12°C
父母、弟全聲押！　蛇蠍酒店妹「一家背景」曝
男友幫還債窮到啃吐司　她卻「躺別人身下」綠爆他
10F墜下「狂尖叫」慘亡　嘉義女身分曝光
基本工資調漲配套拍板！　9、10月營收年減二成可補貼
小三狂啪人夫14次！　完事跩嗆正宮：他吃我下面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

代理教師慘淪「暑假無償辦公」　全教總痛批政府是「薪資小偷」

包養男都「胖醜老」？　妹子「約9人」揭親身體驗內幕

長庚「加強劑試驗」收案條件曝！　打過2劑AZ、與第三劑間隔3個月

日本疫情驟降疑「Delta自我毀滅」！李秉穎打臉：我不相信

初雪可能時間曝！下周高低溫都「暴跌10°C↑」　這2天最冷探12°C

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身！她崩潰+1：超悲慘

砲友3小時激戰後反悔…問「錢不夠可AA嗎」　她氣炸：GG大又如何？

自爆被宜軒封鎖！鄧佳華「換位思考」提1要求：傷害是永遠的

趁去年雙11買電腦！爽省1萬「結局爆心酸」　他哭：像傻蛋一樣

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

代理教師慘淪「暑假無償辦公」　全教總痛批政府是「薪資小偷」

包養男都「胖醜老」？　妹子「約9人」揭親身體驗內幕

長庚「加強劑試驗」收案條件曝！　打過2劑AZ、與第三劑間隔3個月

日本疫情驟降疑「Delta自我毀滅」！李秉穎打臉：我不相信

初雪可能時間曝！下周高低溫都「暴跌10°C↑」　這2天最冷探12°C

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身！她崩潰+1：超悲慘

砲友3小時激戰後反悔…問「錢不夠可AA嗎」　她氣炸：GG大又如何？

自爆被宜軒封鎖！鄧佳華「換位思考」提1要求：傷害是永遠的

趁去年雙11買電腦！爽省1萬「結局爆心酸」　他哭：像傻蛋一樣

「華為軍團」正式成立　任正非：和平是打出來的！

朴有天弟涉吸大麻「5天前還在直播」惦記：別擔心我　韓網罵爆

臨死前正在自拍！老公「轉頭5秒」發現妻子消失　墜30m懸崖身亡

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

全國運拿兩金！臺中電競嘉年華緊接登場　盧秀燕：打造電競酷城市

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

台大首位女學生　一張老照片揭密

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

陸網友追問謝淑薇「彭帥不倫風暴」　21字霸氣回應

艾多美蜂蜜飲驗出肝毒成分　食藥署：已要求業者停售

今起全台大回暖！下周氣溫跳水

美BNT第2劑心肌炎增10倍！他憂年輕男施打恐有160例

最後2個月「4星座財運大逆襲」要發了！

大便7形狀加1情況　大腸癌風險飆

快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診頭暈發燒酸痛

估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍三日探14度

騎士夫妻人肉佔位嗆聲　網酸：這一對真配

更多熱門

相關新聞

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

一名男網友和女友交往1年，對方始終對外宣稱「我是單身」，在他多次詢問之下，也只說是父母的意思。眼看雙方僵持不下，他以1招回擊，讓女生瞬間跳腳。

女同志玩SM突「多一根」　他落網卻性侵無罪

女同志玩SM突「多一根」　他落網卻性侵無罪

約會吃飯　Tinder妹「結帳1動作」讓他超幻滅！

約會吃飯　Tinder妹「結帳1動作」讓他超幻滅！

約砲少女不成竟恐嚇PO裸障　恐怖網友下場曝

約砲少女不成竟恐嚇PO裸障　恐怖網友下場曝

情侶房貸AA制「月噴7千9」　26K女友崩潰

情侶房貸AA制「月噴7千9」　26K女友崩潰

關鍵字：

約砲AA制開房間

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

理科先生親揭「不回台2原因」！

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面