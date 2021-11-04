砲友3小時激戰後反悔…問「錢不夠可AA嗎」　她氣炸：GG大又如何？

▲事前說好男生出開房錢，結果做完卻後悔不認帳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

約砲前商量好誰要出吃飯錢、開房間費用，結果完事後男方突然反悔！一名女子抱怨，她日前透過「偷吃神器」約到一個男網友，兩人事前說好房間錢給男生出，她負責吃飯的費用，結果要退房時對方突然說「我零用錢不多，希望房間錢能跟妳AA，以後才能多約幾次。」

原PO在爆料公社APP匿名表示，她前幾天發文約砲，一名男網友留言有興趣，「由於我們雙方都有男女朋友，於是說好大家用爆料的偷吃神器功能連絡」，不留下任何個資、聯絡方式，建立安全無負擔的砲友關係。

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原PO透露，男方一開始就坦承自己零用錢不多，沒辦法常常約砲，於是她貼心提議吃飯由她請客，開房錢男方負責，兩項費用都要壓在1000元以內，超過的她來補足。雙方達成協議後就約了第一次見面，「說實話約跑過程感覺還不錯，三個小時下來我腿軟了...但結束後男生卻要求...因為他零用錢不多，希望房間錢能跟我AA。」

▲最後吃飯、開房間都是女生付錢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



她聽完難以壓抑怒火，前面吃飯她爽快結帳，現在已經做完了，對方卻反悔不付開房費用，於是原PO直接掏出1000元放桌上，並告訴對方「不用找了(房間費780)，剩下的錢你拿去買東西吃補充體力」，接著轉頭馬上回家。

原PO無奈地說，事後男生還有不停私訊她，不過他覺得對方「太沒用了」，「GG大又持久請問那又如何？如果只會說幹話，那不如直接說你沒錢」，無法接受事前條件都談妥，做完了才來反悔不付錢，「目前暫時不想約，我不想被當第二次盤小妹。」

網友看完紛紛留言，「小錢啊，我的話全出，不信可以找我看看」、「什麼是偷吃神器那是什麼？哪邊有我好奇了！！」、「太掉漆了約砲還要女生出錢」、「我懂，我也遇過開房間要跟我AA制，真的遇到一次就母湯」、「算違約，口頭約定也是約定。」