　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

搶救國姓山區130戶「氣候難民」　長年靠野溪「被斷水」解方出爐

▲南港村地闢山區長年無自來水，港源社區盼行政院中辦助爭取簡水設施。（圖／行政院中辦執行長蔡培慧團隊提供）

▲南港村地闢山區長年無自來水，港源社區盼行政院中辦助爭取簡水設施（下同）。（圖／行政院中辦執行長蔡培慧團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉南港村地處偏遠山區、多獨居長者，長年來卻無自來水管線，當地民眾仰賴山上水源，極端氣候旱象頻仍，居民恐面臨斷水斷炊之虞；行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，將協助港源社區爭取中央經費探勘水源，盼能施設簡易自來水塔及鑿井蓄水，解決地方民眾無水之苦。

蔡培慧10月底與台灣自來水公司第四區管理處、國姓鄉長丘埔生、鄉民代表會主席林東漢、鄉代謝佛青、南港村洪永鎮村長、港源社區簡易自來水管理委員會主委羅守裕等人前往現地會勘，聽取民眾意見。

▲南港村地闢山區長年無自來水，港源社區盼行政院中辦助爭取簡水設施。（圖／行政院中辦執行長蔡培慧團隊提供）

地方民代指出，位於南港村的港源社區地勢高、130多戶居民長期接引野溪、山泉，這幾年旱期較長、颱風幾未登陸，遇到雨水不足時，用水頻頻拉警報。

蔡培慧表示將從兩方面著手協助。首先會向經濟部水利署爭取先期規劃經費，希望從三到五個水脈源頭地點尋找水源，若前期鑽探順利取得水源點，經評估出水量及水質沒問題，後續將可覓地鑿井；倘若未能找到水源，則將引九份二山堰塞湖的溢流水進入村落，供做簡易自來水，完成後由港源社區簡易自來水管理委員會管理，讓居民不論汛旱，都能順利取得用水。
 

►壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
鳳梨友女兒昏迷前照片曝！　「整個臉都腫了」
全台最強運號碼！　加碼券4週全中「爽拿3000」
初雪可能時間曝！下周「暴跌10度↑」　這2天最冷探12°C
父母、弟全聲押！　蛇蠍酒店妹「一家背景」曝
男友幫還債窮到啃吐司　她卻「躺別人身下」綠爆他
10F墜下「狂尖叫」慘亡　嘉義女身分曝光
基本工資調漲配套拍板！　9、10月營收年減二成可補貼
小三狂啪人夫14次！　完事跩嗆正宮：他吃我下面
快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診「病況曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲積極打造校園共融遊戲場　復興國小首座天文遊戲場啟用

左轉車忘這事　騎士斷腿她自責

搶救國姓山區130戶「氣候難民」　長年靠野溪「被斷水」解方出爐

環保署首次對清潔隊環保設施及作業環境評比　台南市獲雙重肯定

屏東文學館「生鮮文學超市」來了　讓文字走進日常

金門洪通！工友退休轉身揮畫　庭院圍牆秒繽紛

快訊／彰化市大智路深夜大火！烈燄衝天消防隊全力灌救中

彰化肉包明撐不住了！每顆漲5元「30→35」　店員無奈曝原因

疫情+營建原物料上漲　海洋大學觀音校區工程發包三次仍流標

下個護國神山　桃市府見證AI智慧醫療計畫三方合作

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

黃偉哲積極打造校園共融遊戲場　復興國小首座天文遊戲場啟用

左轉車忘這事　騎士斷腿她自責

搶救國姓山區130戶「氣候難民」　長年靠野溪「被斷水」解方出爐

環保署首次對清潔隊環保設施及作業環境評比　台南市獲雙重肯定

屏東文學館「生鮮文學超市」來了　讓文字走進日常

金門洪通！工友退休轉身揮畫　庭院圍牆秒繽紛

快訊／彰化市大智路深夜大火！烈燄衝天消防隊全力灌救中

彰化肉包明撐不住了！每顆漲5元「30→35」　店員無奈曝原因

疫情+營建原物料上漲　海洋大學觀音校區工程發包三次仍流標

下個護國神山　桃市府見證AI智慧醫療計畫三方合作

朴有天弟涉吸大麻「5天前還在直播」惦記：別擔心我　韓網罵爆

臨死前正在自拍！老公「轉頭5秒」發現妻子消失　墜30m懸崖身亡

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

全國運拿兩金！臺中電競嘉年華緊接登場　盧秀燕：打造電競酷城市

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

《天堂W》伺服器還是爆…開服首日排隊潮湧現　紅變課長瘋狂出爐

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

地方熱門新聞

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

即／彰化市大智路深夜大火！警消灌救中

彰化肉包明撐不住了！每顆30→35

台南西港大橋溺水案搜救3小時未果

COVID-19公費疫苗13期開放預約

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

左轉車忘這事　騎士斷腿她自責

散文才女攻讀成大中文博士

海大觀音校區工程　發包三次仍流標

國姓山區130戶「氣候難民」被斷水　解方出爐

更多熱門

相關新聞

自來水「硬水」喝出人體結石？台水：飲用水符合標準可安心

自來水「硬水」喝出人體結石？台水：飲用水符合標準可安心

國人習慣飲用軟水，不少民眾憂心硬水喝久了恐損健康，台灣自來水公司今（1）日表示， 水中硬度主要來源為鈣、鎂等元素，台灣訂定飲用水水質標準總硬度與日本相同皆為300 mg/L，且飲用水中硬度濃度與人體產生結石並無相關性，目前飲用水均符合標準，請民眾安心飲用。

水煮開「要開抽油煙機」吸致癌物？醫護解答了

水煮開「要開抽油煙機」吸致癌物？醫護解答了

日醫院誤接水管　員工「喝廁所水」28年

日醫院誤接水管　員工「喝廁所水」28年

大坑民德里百餘戶無自來水可用　水公司將設管

大坑民德里百餘戶無自來水可用　水公司將設管

饒慶鈴：3年爭取3億自來水延管工程費

饒慶鈴：3年爭取3億自來水延管工程費

關鍵字：

南港村自來水港源社區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

理科先生親揭「不回台2原因」！

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面