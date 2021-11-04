搶救國姓山區130戶「氣候難民」　長年靠野溪「被斷水」解方出爐

▲南港村地闢山區長年無自來水，港源社區盼行政院中辦助爭取簡水設施（下同）。（圖／行政院中辦執行長蔡培慧團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉南港村地處偏遠山區、多獨居長者，長年來卻無自來水管線，當地民眾仰賴山上水源，極端氣候旱象頻仍，居民恐面臨斷水斷炊之虞；行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，將協助港源社區爭取中央經費探勘水源，盼能施設簡易自來水塔及鑿井蓄水，解決地方民眾無水之苦。

蔡培慧10月底與台灣自來水公司第四區管理處、國姓鄉長丘埔生、鄉民代表會主席林東漢、鄉代謝佛青、南港村洪永鎮村長、港源社區簡易自來水管理委員會主委羅守裕等人前往現地會勘，聽取民眾意見。

地方民代指出，位於南港村的港源社區地勢高、130多戶居民長期接引野溪、山泉，這幾年旱期較長、颱風幾未登陸，遇到雨水不足時，用水頻頻拉警報。

蔡培慧表示將從兩方面著手協助。首先會向經濟部水利署爭取先期規劃經費，希望從三到五個水脈源頭地點尋找水源，若前期鑽探順利取得水源點，經評估出水量及水質沒問題，後續將可覓地鑿井；倘若未能找到水源，則將引九份二山堰塞湖的溢流水進入村落，供做簡易自來水，完成後由港源社區簡易自來水管理委員會管理，讓居民不論汛旱，都能順利取得用水。



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