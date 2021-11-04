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BNT才打2週「他第二劑秒預約成功」　指揮中心：簡訊重複發三次

▲▼ 才剛打完BNT 網爆今就能預約第二劑（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲才打完BNT兩周，原PO又收到可預約的簡訊！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

第13期疫苗預約接種4日中午截止！不過有男網友驚呼，明明才打完BNT兩週時間，如今收到簡訊通知可接種了，他好奇約了11月12日，也跳出成功的頁面，讓他驚呆不已。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，確實簡訊有出包，加上亂碼錯誤，總共發了三次簡訊，原因仍在釐清中。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，前兩周也就是10月22日，手臂才注射一針BNT疫苗，結果2日收到能預約疫苗的簡訊，原PO困惑之餘，在3日嘗試上平台預約，「還真的預約成功！」

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原PO看著接種卡寫著11月22日才能施打第二劑，殊不知如今又符合資格，讓他好奇拋問「這算第二劑嗎？第二劑不是應該至少要隔28日嗎？求解。」

▲▼ 才剛打完BNT 網爆今就能預約第二劑（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 才剛打完BNT 網爆今就能預約第二劑（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO還真的預約成功！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

文章曝光後，不少網友也遇到類似狀況，「我是打完隔一個星期，又傳簡訊叫我預約，後來打去1922問，他們說可能是診所或醫院上傳比較慢，不要理它就好，如果不放心可以打去1922問哦」、「是不是你的接種記錄沒上傳到，所以系統指以為你還沒打？要不要上健康存摺確認一下」、「會被取消~我上次也這樣！哈」、「反正自己知道要隔28天就好，也是為了自己的身體健康，系統出錯很正常」。

對此，指揮中心發言人莊人祥澄清，是第13期發送簡訊時，有重複發送第12期已預約的對象，人數有16萬8000人左右，事後有做簡訊更正通知，不料檔案的中文編碼與電信公司不一致，導致有亂碼情況，便又發了第三次，不過確切誤發的原因仍在釐清當中，之後有結果後，會避免再發生。

▼第13期疫苗預約至4日中午。（示意圖／記者呂佳賢攝）

▲▼疫情指揮中心加開5個疫苗BNT接種站，台北榮總進駐中正紀念堂BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

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關鍵字：

疫苗簡訊重複預約第二劑

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