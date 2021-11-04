　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Xiaomi 11T 系列電影級相機讓新生代電影男神林柏宏也驚豔！最快17分鐘充滿電　想拍就拍不用停

▲▼小米,11T,11TPRO,林柏宏,Xiaomi。（圖／小米提供）

▲Xiaomi 11T系列讓新生代電影男神林柏宏也難擋魅力。（圖／小米提供，下同）

科技中心／綜合報導

米粉注意！又到了每年米粉們最期待的年底「新機登場季」，今年小米也祭出強大機款，Xiaomi 11T及Xiaomi 11T Pro主打超狂黑科技，不僅搭載1億像素的電影級相機，還有極速快充。 Xiaomi 11T 系列的魅力連「新生代電影男神」林柏宏都難以抗拒，螢光幕底下的林柏宏，工作以外的時間熱愛潛身山林、紀錄自然風景，有了 Xiaomi 11T 系列，讓林柏宏能更加真切地呈現眼中所見景色，演員的獨特視角加上功能強大的 Xiaomi 11T 系列，相輔相成，賦予更加驚豔的感受。

▲▼小米,11T,11TPRO,林柏宏,Xiaomi。（圖／小米提供）

▲林柏宏工作以外的時間經常待在山林中，也喜歡隨手記錄眼中所見風景。

小米此次推出的 Xiaomi 11T Pro 及 11T 系列可讓日常生活的每一個瞬間成為引人入勝的故事。Xiaomi 11T 與 Xiaomi 11T Pro 內建電影級影像製作功能，一鍵AI電影模式搭配1億像素超高解析度主鏡頭，加上120°超廣角鏡頭和2倍長焦微距相機，軟硬體完美結合、真實還原眼中所見的景象，更能隨手拍出電影級大片。

Xiaomi 11T 系列讓林柏宏在山林間的隨手記錄也成為過目難忘的風景，身為演員，工作以外的時間林柏宏喜歡藉由感受大自然和攝影與自己對話，他也分享：「 Xiaomi 11T 系列完全超越我對攝影與日常使用的期待，其中最愛電影模式與長曝光模式，可以讓我不用有創意，就能夠非常有創意，也可以讓我從一位電影演員，搖身一變成為生活大片的創作者。」

▲▼ 小米 。（圖／品牌提供）

▲三款顏色（月光白、流星灰、太空藍）都擁有迷人的高質感。

東拍西拍的陶醉時刻，最令人擔心的電力問題 Xiaomi 11T Pro 也一併排除，120W Xiaomi HyperCharge全新充電技術，最快僅17分鐘即可充滿電*，只需利用早晨洗漱時間，就能為手機充滿電量，就此揮別整晚充電的時代。此外， Xiaomi 11T Pro 只要充電10分鐘即可使用數小時，包括7小時影片播放或11小時通話，甚至2小時1080p影片拍攝，都能游刃有餘，出門在外不再煩惱拍到興致高昂時電力不足，短短時間就能重新開拍，堪稱是最神的隊友。品牌指出，安全性部分也有保證，通過TÜV Rheinland安全快充系統認證、34項安全特性、支援高達800次充電循環，高效充電同時也確保充電安全性。

▲▼小米,11T,11TPRO,林柏宏,Xiaomi。（圖／小米提供）

Xiaomi 11T 系列強大的軟硬體設備和相對好入手的價格（$13,999起），讓米粉們為之瘋狂，加上輕巧時尚的外觀，三種顏色都吸睛，月光白及太空藍的防眩光飾面、流星灰拉絲金屬飾面都圈粉無數。

新生代電影男神林柏宏對小米不斷突破、講究細節的堅持，與自己在作品上勇於嘗試、擇善固執的特性一拍即合，對於作品品質絲毫不願妥協，林柏宏總是用精湛的演技發揮自己的魅力、透過螢光幕傳達出細微的感動， Xiaomi 11T 系列更讓林柏宏在休息充電的時刻也能體現「熱愛生活」的心境，現在就跟林柏宏一起，用 Xiaomi 11T 系列一同捕捉生活中的精彩風景。

*數據均為實驗室測試數據，實際使用狀況謹依使用環境或產品設定而異。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
博弈大亨遭蛇蠍女殘忍虐殺亡　兒尋父她冷血回：不會回去了
27歲女醫師生日墜樓死亡　同事：看不出有異狀
藍營街舞片挨批　沈智慧痛哭：我快瘋了！別再傷害我了
一張圖看天選邊緣人　27組末碼「連槓四週」超想哭
今點閲最好8大新聞一次看！鄧佳華揚言自焚、動滋券最後獎號出爐
驚悚畫面曝光！　騎士等紅綠燈「突遭撞飛慘死」
變冷「斷崖式下墜12度」！　時程一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

來搶小米手環6「加1元送1件！」　小米之家大里、員林展店吸客

用五倍券把「夢幻Sony OLED旗艦」搬回家！年度電影免衝戲院「宅家觀影」才是極致享受

申辦門號隱藏密技公開！「遠傳搶付」不換手機改拿萬元購物金

Xiaomi 11T 系列電影級相機讓新生代電影男神林柏宏也驚豔！最快17分鐘充滿電　想拍就拍不用停

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

用五倍券把「夢幻Sony OLED旗艦」搬回家！年度電影免衝戲院「宅家觀影」才是極致享受

申辦門號隱藏密技公開！「遠傳搶付」不換手機改拿萬元購物金

Xiaomi 11T 系列電影級相機讓新生代電影男神林柏宏也驚豔！最快17分鐘充滿電　想拍就拍不用停

北市文山區電鑽大盜栽了　3人組落網辯「缺錢買毒」

用五倍券把「夢幻Sony OLED旗艦」搬回家！年度電影免衝戲院「宅家觀影」才是極致享受

《建築學概論》日版主演公開！　「國民老公」逆齡演18歲學生

價值5千億「世界最大寶藏」將現蹤！塵封洞穴2千年　神祕地點曝光

謝金河：永續ESG為不可逃避的經營考驗　唯落實才能成為新贏家

田澤純一適合味全　葉總：續留要看明年布局

餐桌出現謎樣金黃酥炸條　網一眼認出「元老級零嘴」：寬版更可口

《魷魚》致網路流量暴增！Netflix拒付網路費遭提告　允檢討分潤制

柯文哲再扯基捷經費增加　林右昌回擊：柯P又錯！台北端暴增最多

柯佳嬿套緊身針織裝「冒汗逛Chloé」　犒賞自己美包首選實用款

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

3C家電熱門新聞

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

蘋果新品罕見大缺貨　現在下訂拿到手「可能要等12月」

辦門號不拿手機？隱藏密技拿萬元

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

小米11T讓野生男神林柏宏也驚豔

紅米Note 10 Pro 開箱實測

外媒曝MacBook Air　將迎10年最大變化

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

iPhone耗電速度太快？19個小撇步教你輕鬆省電

這台螢幕要價600萬元　夏普A8展示全球最大120吋8K顯示器

富及第智能滾筒洗衣機新升級

Android 12正式上線！　8款手機開放首波更新

Panasonic全熱交換器搭載PM2.5濾網+雙DC馬達

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

更多熱門

相關新聞

林柏宏看陳庭妮謎片打手槍

林柏宏看陳庭妮謎片打手槍

被金馬評審稱為本屆影帝提名最大遺珠之一的林柏宏，電影《青春弒戀》3日舉辦媒體試片，林柏宏飾演宅男大學生，電影中偏執又瘋狂的追愛方式使人不寒而慄。而其中他對著夢中情人Monica（陳庭妮飾）拍攝的謎片打手槍，林柏宏卻坦言，第一次看的時候「笑出來」。

渣男大吃「母女丼」還讓她未婚懷孕

渣男大吃「母女丼」還讓她未婚懷孕

女星心理諮商意外挖出和媽「有很大的結」

女星心理諮商意外挖出和媽「有很大的結」

吳慷仁甜PO合唱影片　邵雨薇還原現況

吳慷仁甜PO合唱影片　邵雨薇還原現況

邵雨薇賞月相錶數約會日

邵雨薇賞月相錶數約會日

關鍵字：

小米11T11TPRO林柏宏Xiaomi

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

理科先生親揭「不回台2原因」！

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面