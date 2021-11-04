Xiaomi 11T 系列電影級相機讓新生代電影男神林柏宏也驚豔！最快17分鐘充滿電　想拍就拍不用停

▲Xiaomi 11T系列讓新生代電影男神林柏宏也難擋魅力。（圖／小米提供，下同）

科技中心／綜合報導

米粉注意！又到了每年米粉們最期待的年底「新機登場季」，今年小米也祭出強大機款，Xiaomi 11T及Xiaomi 11T Pro主打超狂黑科技，不僅搭載1億像素的電影級相機，還有極速快充。 Xiaomi 11T 系列的魅力連「新生代電影男神」林柏宏都難以抗拒，螢光幕底下的林柏宏，工作以外的時間熱愛潛身山林、紀錄自然風景，有了 Xiaomi 11T 系列，讓林柏宏能更加真切地呈現眼中所見景色，演員的獨特視角加上功能強大的 Xiaomi 11T 系列，相輔相成，賦予更加驚豔的感受。

▲林柏宏工作以外的時間經常待在山林中，也喜歡隨手記錄眼中所見風景。

小米此次推出的 Xiaomi 11T Pro 及 11T 系列可讓日常生活的每一個瞬間成為引人入勝的故事。Xiaomi 11T 與 Xiaomi 11T Pro 內建電影級影像製作功能，一鍵AI電影模式搭配1億像素超高解析度主鏡頭，加上120°超廣角鏡頭和2倍長焦微距相機，軟硬體完美結合、真實還原眼中所見的景象，更能隨手拍出電影級大片。

Xiaomi 11T 系列讓林柏宏在山林間的隨手記錄也成為過目難忘的風景，身為演員，工作以外的時間林柏宏喜歡藉由感受大自然和攝影與自己對話，他也分享：「 Xiaomi 11T 系列完全超越我對攝影與日常使用的期待，其中最愛電影模式與長曝光模式，可以讓我不用有創意，就能夠非常有創意，也可以讓我從一位電影演員，搖身一變成為生活大片的創作者。」

▲三款顏色（月光白、流星灰、太空藍）都擁有迷人的高質感。



東拍西拍的陶醉時刻，最令人擔心的電力問題 Xiaomi 11T Pro 也一併排除，120W Xiaomi HyperCharge全新充電技術，最快僅17分鐘即可充滿電*，只需利用早晨洗漱時間，就能為手機充滿電量，就此揮別整晚充電的時代。此外， Xiaomi 11T Pro 只要充電10分鐘即可使用數小時，包括7小時影片播放或11小時通話，甚至2小時1080p影片拍攝，都能游刃有餘，出門在外不再煩惱拍到興致高昂時電力不足，短短時間就能重新開拍，堪稱是最神的隊友。品牌指出，安全性部分也有保證，通過TÜV Rheinland安全快充系統認證、34項安全特性、支援高達800次充電循環，高效充電同時也確保充電安全性。





Xiaomi 11T 系列強大的軟硬體設備和相對好入手的價格（$13,999起），讓米粉們為之瘋狂，加上輕巧時尚的外觀，三種顏色都吸睛，月光白及太空藍的防眩光飾面、流星灰拉絲金屬飾面都圈粉無數。

新生代電影男神林柏宏對小米不斷突破、講究細節的堅持，與自己在作品上勇於嘗試、擇善固執的特性一拍即合，對於作品品質絲毫不願妥協，林柏宏總是用精湛的演技發揮自己的魅力、透過螢光幕傳達出細微的感動， Xiaomi 11T 系列更讓林柏宏在休息充電的時刻也能體現「熱愛生活」的心境，現在就跟林柏宏一起，用 Xiaomi 11T 系列一同捕捉生活中的精彩風景。

*數據均為實驗室測試數據，實際使用狀況謹依使用環境或產品設定而異。