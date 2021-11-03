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竹縣爆4幼兒打過期流感疫苗！　疾管署：安排補接種、續追蹤

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

新竹縣衛生所驚爆4名幼兒接種過期流感疫苗，疾病管制署晚間回應，目前瞭解4名幼兒健康情形良好，其中2名幼兒已經補接種疫苗，另2名則已經安排接種日，會持續觀察追蹤2週。疾管署初步調查，衛生所將已屆期尚未銷毀的109年度流感疫苗用於幼兒，經盤點發現失誤；專家直呼太離譜，但評估主要影響為效果不佳，健康危害應不大。

疾病管制署今日晚間表示，疾管署說明，經初步調查，該衛生所係因將已屆期尚未銷毀之109年度流感疫苗誤認為110年度流感疫苗而接種於該些幼兒，於10月14日當日接種結束後經盤點時發現。

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衛生所第一時間已連繫幼兒家長說明，以及每日健康追蹤關懷連續14天，迄今幼兒健康情形均良好；另安排後續補種，目前已有2名幼兒補接種流感疫苗，其餘2名幼兒已排定接種日，將持續進行追蹤該些幼兒接種反應至少2週，以及主動關切並因應家長之需求。

疾管署表示，依規定屆期疫苗應儘速銷毀，倘無法立即銷毀，合約院所應將已屆期疫苗明顯標示並與未屆期疫苗分開存放，避免誤用；接種前，應落實三讀五對。

感染科專家、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬聽聞此事直言「太離譜」，去年度流感疫苗早就應該回收。由於每年流感疫苗病毒株選株不同，今年接種到去年的疫苗效果一定不好，小朋友必須補接種今年的流感疫苗；他也提到，流感疫苗為次單位疫苗，只要保存良好沒有變質，不會有特別健康危害，只要接種當下觀察沒有特別不良反應，應該還好。

疾管署強調，為強化疫苗管理，立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗已全數完成銷毀，亦加強屆期疫苗處理及查核機制，以及如發生接種異常事件之追蹤關懷及提供必要協助之相關處理流程，維護民眾接種安全。

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