新冠疫苗受害救濟3案認定有關「最高核90萬」　累積審議22案

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗覆蓋率突破7成，陸續也通報超過1萬件疫苗接種後不良事件，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)上月底開會審議，1名桃園市男子打AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，認定與接種疫苗（AZ）相關，可獲得救濟90萬元，為新冠疫苗接種個案中最高救濟金額。指揮中心今日公布累積審議案件22案，當中3案相關，除血栓個案90萬，另一人救濟金1萬，還有一人症狀輕微不予救濟；另1人無法確定關連，核定救濟金5千。

根據指揮中心最新統計，疫苗接種後不良事件總計通報1萬1165件，其中5478件為疑似嚴重不良事件，包括死亡通報已有1006例，分別為728例接種AZ、234例接種莫德納、高端30例、BNT有14例。

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衛福部近日召開VICP會議，在會中專家針對桃園市余姓民眾申請案進行審議，結果依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案血栓併血小板低下症候群之症狀與接種AZ疫苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金90萬元。這次會議中針對另12人的申請案則決議不予救濟，其中有2人因經病理解剖，獲喪葬補助30萬元。

衛福部長陳時中今（3）日出席立法院社福衛環委員會會前受訪被問及該案，陳時中表示，將加快審議速度，未來也會定期報告；目前相關救濟已經審議22案。