「銷魂5倍券」現身高雄85大樓　賣淫集團連「高雄券」也收

▲警方在賣淫集團起出五倍券和高雄券（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅警分局成功路派出所獲報，有賣淫集團藏身在85大樓，以日租套房形式營業，警方昨天下午前往85大樓，攻堅破門直搗賣淫集團的辦公室，當場起出大筆現金，甚至還有五倍券及高雄券，陳姓主嫌一度辯稱五倍券是「自己的」，但警方發現1000元面額的五倍券有10張，根本不可能是陳嫌的，當場打臉。

警方調查，這個賣淫集團以陳姓主嫌（28歲）)為首，涉嫌在85大樓的日租民宿內經營不法色情性交易，警方在今年查獲多起違法性交易案件，研判都是陳男的賣淫集團成員。

▲苓雅警方前往85大樓查獲賣淫集團（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方昨天下午在高雄地檢署檢察官指揮下，直搗賣淫集團做為辦公室，當場發現大筆現金和五倍券及高雄券，警方問陳嫌「連五倍券你也收喔？」，陳嫌還謊稱「那是我自己的！」，但警方一數五倍券面額1000元的就有10張，明顯不可能是陳姓主嫌自己所的，經清查後共計查扣現金5萬7000元，以及五倍券1萬2100元。

▲警方搜出880個保險套。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，警方在陳姓主嫌的房間內也發現大量保險套及潤滑液，保險套一共880個、潤滑液14瓶，通通遭警方查扣，陳姓主嫌面對這些數量驚人的保險套，實在百口莫辯，才方坦承從事性交易媒介的工作，而辦公室內的另一名劉姓男子（年約35歲）也被帶回，全案依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。