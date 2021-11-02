快訊／城中城2局長請辭！高市府公布新人事　由他轉任工務局長

▲高雄市新任工務局長由現任都發局長楊欽富轉任。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

城中城大樓46死究責，高雄市長陳其邁上月26日同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳，兩位局長請辭。高雄市政府今（2）日晚間發布新人事，工務局長將由現任都發局長楊欽富轉任，都發局長則由現任高雄港區土地開發公司總經理吳文彥教授出任。

高市府晚間發布新人事，高雄市原工務局長蘇志勳因城中城大樓火災請辭下台，工務局長將由現任都發局長楊欽富轉任，都發局長則由現任高雄港區土地開發公司總經理吳文彥教授出任，新人事將於明日起生效。

新任工務局長楊欽富本身是建築師，畢業於成大建築研究所，過去曾擔任過內政部台灣建築中心董事長、高雄市建築師公會理事長等要職，去年應陳其邁市長邀請出任都發局長職務。

▲高雄市新任都發局長吳文彥。（圖／高雄市政府提供）

新任都發局長吳文彥為現任高雄土開公司總經理，成大都市計劃研究所博士，也是國家高考及格的都市計劃技師，在都市發展與經營策略規劃上具有高度的專業。

他過去曾擔任過都發處處長、都發局副局長、工務局副局長等職務，並曾在高雄大學、義守大學、長榮大學擔任教職工作，不論在實務還是學術研究上，都累積相當豐厚的經歷。