台灣青少年打BNT「心肌炎發生率」是美國2倍　指揮中心說明原因

記者嚴云岑／台北報導

12~17歲學生自9月下旬接種BNT至今已超過4週，指揮中心規劃最快一個月後就能開打第二劑，但中研院研究員何美鄉表示，台灣青少年施打第一劑後心肌炎的的粗發生率，是「美國青少年的兩倍」，且台灣從未提出利弊數據分析。對此，指揮中心回應了。

台灣新冠疫苗BNT從12~17歲學生族群開打，但根據第13輪接種規劃，BNT第二劑是18歲以上，12~17歲還未列入。指揮中心發言人莊人祥日前表示，會針對第二劑再發意願書調查，再加上還需要ACIP專家委員開會，所以施打時間最快在一個月後。

被問及指揮中心如何看帶專家警告？是否會提出利弊分析給家長參考？莊人祥表示，指揮中心每週都有對外揭露心肌炎發生比例，截至10月27日，12至21歲接種BNT後發新生心肌炎共計19例，分別為16男、3女，其中17人已出院、1例住院中、1人門診追蹤。而在這之中，12到17歲的只有16例，分別為13男3女。

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莊人祥說，以比例來看，男性發生心肌炎機率為每百萬人22.5人，女性則為每百萬人2.5人。美國是因為每個個案都會病例審查，因為樣本數大，所以發生率也比較少。至於是否會要幫青少年打第二劑？莊人祥說，會依照接種BNT第一季12-17歲心肌炎現有數據，提交ACIP委員討論後決定。