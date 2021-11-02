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9歲女童開心跳完繩回家！下秒心碎...被迫嫁55歲陌生大叔

▲▼一名與家人住在喀布爾一處收容營中的10歲女孩。（圖／路透）

▲塔利班接掌阿富汗以來，越來越多女孩被迫賣做童養媳，換取家人溫飽。圖為與家人住在喀布爾一處收容營的10歲女孩，非文內人物。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

塔利班政府接掌阿富汗以來，人道主義危機不斷加深，許多出身貧窮家庭的年輕女孩被迫「賣給婚姻」，以換取一家人的溫飽，缺乏食物和工作，使這些家庭不得不做出這樣的選擇。

據CNN報導，9歲的帕瓦娜（Parwana Malik）有雙深黑色的眼睛和紅潤的臉頰，當她和朋友們在塵土飛揚的空地上玩跳繩時，咯咯地笑個不停，然而當她回到家後，爽朗的笑聲消失了，眼前由泥牆圍成的陋室提醒著帕瓦娜，她被作為童養媳賣給了陌生人。

買下帕瓦娜的男人說他55歲，但在帕瓦娜眼中，他就是個有兩道白眉和濃密白鬍子的老人，帕瓦娜很擔心男人會打她、強迫她在家工作。帕瓦娜的父母說他們別無選擇。

帕瓦娜和家人4年來一直住在阿富汗西北部巴德吉斯（Badghis）省的收容營，靠著人道援助和每天賺幾美元的體力活維生，但自從塔利班8月15日在阿富汗掌權以來，生活變得更加艱難。

隨著國際援助金用盡，阿富汗經濟崩潰，他們已經無法負擔食物等生活基本必需品，幾個月前，帕瓦娜的父親已經賣了她12歲的姊姊。儘管買走帕瓦娜的男人稱會把她當作工人而非新娘，也會對待她像對待家人一樣，但帕瓦娜的父親知道他無法控制發生在女兒身上的事。

人權觀察婦女權利部副主任希瑟巴爾（Heather Barr）表示，「這絕對是一場災難，我們沒有幾個月或幾週的時間來阻止這種情況，我們已經處於緊急狀態了」。

報導指出，自塔利班掌權以來，和帕瓦娜一樣的故事就不斷出現，阿富汗女孩一直待在家裡眼睜睜看著家中兄弟重返校園，即使塔利班稱正在制定一項計畫讓女孩也能重返校園，但沒有確切的執行日期與可能施加的條件，不確定性加上貧困加劇，已經使許多女孩被迫進入婚姻市場。

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