Google魔王驗證「找出含平底鍋圖片」　她見九星圖傻了！答案驚呆

▲Google魔王級「身分驗證」，讓原PO看傻了！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

「Google驗證來鬧的嗎？」一名女網友崩潰表示，只是要滑網頁找東西，谷哥頁面卻要她找出「含有平底鍋的圖片」，但明明每張圖片都超像真實星球，讓原PO看得眼花撩亂！文章貼出後，答案長知識了，原來只有一顆是真實衛星，其他八張都是平底鍋所拍！

一名女網友在Dcard表示，日前打開Google網頁，需要選出「含有平底鍋的圖片」來驗證身分，而眼前的「九星圖」讓原PO實在是哭笑不得。

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彷彿「九星圖」每顆都係金A，原PO頓時手指僵化、腦袋打結，根本卡關無法動彈，只好崩潰截圖求救「這是鷹眼才看得到吧？根本找到眼睛快脫窗了，想好好逛個網頁都不行！」

文章曝光後，底下網友也看傻了，一度以為是出錯題目「看半天結果下面有略過，我真的是機器人」、「這是彈珠嗎」、「我遇過最爛的是滑塊驗證，怎麼滑都失敗」、「這是真的嗎」、「靠北完全看不出來餒」。

▲網友奇葩分享，要找出自行車圖案，但上頭是機車！（圖／翻攝Dcard）



留言串中，有神人解答，「之前很常看天文的東西，中間左邊的應該是木星的衛星叫做歐羅巴，其他的應該都是平底鍋，太陽系好像都沒有長這樣的衛星！」

沒錯，答案只有左二圖是真的，其他八顆都是平底鍋所拍，據《每日郵報》報導，這些激似行星的平底鍋，是挪威攝影師克里斯托福（Christopher Jonassen）的「吞沒 (Devour)」系列作品。他認為「每個平底鍋或多或少都藏有一顆行星」，多年來他也拍攝不少類似行星表面的平底鍋照片。

2015年時，美國太空總署（NASA）突發奇想改編他的作品，在推特上將木星二號衛星「歐羅巴（Europa）」藏在這些平底鍋照片裡，希望全球網友運用犀利眼力，猜猜看哪顆才是真的。歐羅巴是公轉軌道距離木星第6近的衛星，和火星相比，它的海洋、薄冰層和氧化劑使它更有可能存在生命。