Google魔王驗證「找出含平底鍋圖片」　她見九星圖傻了！答案驚呆

「Google驗證來鬧的嗎?」一名女網友崩潰表示,只是要滑網頁找東西,谷哥頁面卻要她找出「含有平底鍋的圖片」,但明明每張圖片都超像真實星球,讓原PO看得眼花撩亂!文章貼出後,答案長知識了,原來只有一顆是真實衛星,其他八張都是平底鍋所拍!

一名女網友在Dcard表示,日前打開Google網頁,需要選出「含有平底鍋的圖片」來驗證身分,而眼前的「九星圖」讓原PO實在是哭笑不得。

彷彿「九星圖」每顆都係金A,原PO頓時手指僵化、腦袋打結,根本卡關無法動彈,只好崩潰截圖求救「這是鷹眼才看得到吧?根本找到眼睛快脫窗了,想好好逛個網頁都不行!」

文章曝光後,底下網友也看傻了,一度以為是出錯題目「看半天結果下面有略過,我真的是機器人」、「這是彈珠嗎」、「我遇過最爛的是滑塊驗證,怎麼滑都失敗」、「這是真的嗎」、「靠北完全看不出來餒」。

留言串中,有神人解答,「之前很常看天文的東西,中間左邊的應該是木星的衛星叫做歐羅巴,其他的應該都是平底鍋,太陽系好像都沒有長這樣的衛星!」

沒錯,答案只有左二圖是真的,其他八顆都是平底鍋所拍,據《每日郵報》報導,這些激似行星的平底鍋,是挪威攝影師克里斯托福(Christopher Jonassen)的「吞沒 (Devour)」系列作品。他認為「每個平底鍋或多或少都藏有一顆行星」,多年來他也拍攝不少類似行星表面的平底鍋照片。

2015年時,美國太空總署(NASA)突發奇想改編他的作品,在推特上將木星二號衛星「歐羅巴(Europa)」藏在這些平底鍋照片裡,希望全球網友運用犀利眼力,猜猜看哪顆才是真的。歐羅巴是公轉軌道距離木星第6近的衛星,和火星相比,它的海洋、薄冰層和氧化劑使它更有可能存在生命。

